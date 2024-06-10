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Початок жнив на Одещині — аграрії збирають перший врожай

10 червня 2024 13:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Старт жнив на Одещині: аграрії збирають перший урожай у 2024
На Одещині аграрії почали збирати перші врожії. Фото: Facebook/Алла Стоянова
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області стартували жнива ранніх зернових культур. Фермери вже активно збирають багатий урожай.

Про це повідомила директорка Департаменту аграрної політики, продовольства і земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

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Сільгоспвиробники вже приступили до збирання зернових культур на своїх полях. За допомогою сучасної техніки вони збирають пшеницю, ячмінь та інші культури, щоб забезпечити регіон якісною та достатньою продукцією. 

"Старт жнив — це початок нової сторінки у нашій історії. Це час, коли ми знову і знову переконуємося в силі та мудрості природи, у нашій здатності співпрацювати з нею, підтримувати її і отримувати від неї щедрі дари", — написала Алла Стоянова.

Збір першого врожаю зернових на Одещині
В Одеській області почали збирати врожій зернових. Фото: Facebook/Алла Стоянова

За її словами, першими в області жнива почали група компаній ФГ "Стоянов А.А." та ТОВ "Кара-Марін".

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Щодо інших культур, то у цьому році Одеська область збільшила площі під вирощування овочів, зокрема баштанних культур та "борщового набору". Загальна ділянка посівів у регіоні досягла майже 39 тис. гектарів. 

Площі під рис теж збільшили — усього засіяли майже 3 тис. га. Запрацювали помпові станції для затоплення рисових чеків на площі понад 1 500 га.

Також ми писали, що в Одеській області будуть у якості експерименту вирощувати бавовник, окрім овочів, зернових та олійних культур. Його вже засіяли на полі площею у 5 га.

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