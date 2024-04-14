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Овочів буде більше — в Одеській області збільшили площі під вирощування культур

14 квітня 2024 11:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Овочів буде більше — в Одеській області збільшили площі під вирощування культур
Овочі для борщу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеська область збільшила площі під вирощування овочів, зокрема баштанних культур та "борщового набору". Загальна ділянка посівів в регіоні  у цьому році досягне майже 39 тис. гектарів. Це в рази більше ніж торік. 

Про це повідомили в Одеській обласній адміністрації

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Скільки землі виділили під вирощування овочів

Під коренеплоди,  бульбоплоди та баштанні культури виділили 38, 7 тис. га, зокрема:

  • картоплі посадять на ділянці 20,5 тис. га
  • різні овочів — 14,7 тис. га
  • баштанні культури — 3,5 тис. га

Скільки посадили овочів у 2023 році

Зазначимо, що у 2023 році на Одещині було засіяно овочів  на площі всього 13,8 тис. га. У кінці року було зібрано 233,1 тис. тонн продуктів, зокрема:

  • картоплі — 273,5 тис. тонн;
  • капусти — 14,8 тис. тонн;
  • огірків — 18,9 тис. тонн;
  • помідорів — 99,8 тис. тонн;
  • цибулі — 48,1 тис. тонн;
  • моркви — 7,3 тис. тонн;
  • буряка столового — 9,1 тис. тонн;
  • баштанних культур — 22 тис. тонн.

Також ми повідомляли, що фермери в Одеській області більше не хочуть вирощувати виноград і віддають перевагу більш швидкозріючим овочам. Річ у тому, що на врожай винограду потрібно чекати аж два-три роки. 

Додам, що згідно з постановою Кабміну, наразі одеські підприємці можуть отримати гранти на реалізацію певних проєктів. Зокрема, йдеться про фінансування аграрного сектору до 70% від вартості запланованих робіт.

Одеса
овочі
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
картопля
цибуля
буряк

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