Овочів буде більше — в Одеській області збільшили площі під вирощування культур

Овочі для борщу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеська область збільшила площі під вирощування овочів, зокрема баштанних культур та "борщового набору". Загальна ділянка посівів в регіоні у цьому році досягне майже 39 тис. гектарів. Це в рази більше ніж торік.

Про це повідомили в Одеській обласній адміністрації.

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Скільки землі виділили під вирощування овочів

Під коренеплоди, бульбоплоди та баштанні культури виділили 38, 7 тис. га, зокрема:

картоплі посадять на ділянці 20,5 тис. га

різні овочів — 14,7 тис. га

баштанні культури — 3,5 тис. га

Скільки посадили овочів у 2023 році

Зазначимо, що у 2023 році на Одещині було засіяно овочів на площі всього 13,8 тис. га. У кінці року було зібрано 233,1 тис. тонн продуктів, зокрема:

картоплі — 273,5 тис. тонн;

капусти — 14,8 тис. тонн;

огірків — 18,9 тис. тонн;

помідорів — 99,8 тис. тонн;

цибулі — 48,1 тис. тонн;

моркви — 7,3 тис. тонн;

буряка столового — 9,1 тис. тонн;

баштанних культур — 22 тис. тонн.

Також ми повідомляли, що фермери в Одеській області більше не хочуть вирощувати виноград і віддають перевагу більш швидкозріючим овочам. Річ у тому, що на врожай винограду потрібно чекати аж два-три роки.

Додам, що згідно з постановою Кабміну, наразі одеські підприємці можуть отримати гранти на реалізацію певних проєктів. Зокрема, йдеться про фінансування аграрного сектору до 70% від вартості запланованих робіт.