Овочів буде більше — в Одеській області збільшили площі під вирощування культур
Одеська область збільшила площі під вирощування овочів, зокрема баштанних культур та "борщового набору". Загальна ділянка посівів в регіоні у цьому році досягне майже 39 тис. гектарів. Це в рази більше ніж торік.
Про це повідомили в Одеській обласній адміністрації.
Скільки землі виділили під вирощування овочів
Під коренеплоди, бульбоплоди та баштанні культури виділили 38, 7 тис. га, зокрема:
- картоплі посадять на ділянці 20,5 тис. га
- різні овочів — 14,7 тис. га
- баштанні культури — 3,5 тис. га
Скільки посадили овочів у 2023 році
Зазначимо, що у 2023 році на Одещині було засіяно овочів на площі всього 13,8 тис. га. У кінці року було зібрано 233,1 тис. тонн продуктів, зокрема:
- картоплі — 273,5 тис. тонн;
- капусти — 14,8 тис. тонн;
- огірків — 18,9 тис. тонн;
- помідорів — 99,8 тис. тонн;
- цибулі — 48,1 тис. тонн;
- моркви — 7,3 тис. тонн;
- буряка столового — 9,1 тис. тонн;
- баштанних культур — 22 тис. тонн.
Також ми повідомляли, що фермери в Одеській області більше не хочуть вирощувати виноград і віддають перевагу більш швидкозріючим овочам. Річ у тому, що на врожай винограду потрібно чекати аж два-три роки.
Додам, що згідно з постановою Кабміну, наразі одеські підприємці можуть отримати гранти на реалізацію певних проєктів. Зокрема, йдеться про фінансування аграрного сектору до 70% від вартості запланованих робіт.
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