Одеські аграрії можуть отримати грант — на які проєкти

Побудовані теплиці. Фото: Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА

Згідно постанови Кабміну, наразі одеські підприємці можуть отримати гранти на реалізацію певних проєктів. Зокрема, йдеться про фінансування аграрного сектору до 70% від вартості запланованих робіт.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА.

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Які гранти надаються

Постановою визначений максимальний розмір гранту та відсоткове співвідношення фінансування проєкту. А саме до 70 % вартості проєкту компенсуватиметься у разі:

висадки насаджень, але не більше 10 мільйонів гривень відповідно до суми на один гектар;

будівництва тисячі модульних теплиць, але не більше 7 мільйонів гривень.

У департаменті зазначають, що частка співфінансування отримувача має становити не менше 30 % від вартості робіт. А оплата витрат проводиться у період не більше 12 місяців з моменту зарахування гранту на рахунок.

Контроль дотримання усіх умов

Постановою також передбачаються зміни для моніторингу насаджень. Зокрема, моніторинг стану висадки насаджень уповноважений банк може здійснювати з використанням Національної інфраструктури геопросторових даних під час реалізації грантового проекту та протягом 5 років після його завершення.

Нагадаємо, українські підприємці, які мають чи мріють про власний бізнес, можуть взяти участь у програмі EU4Business. У її рамках можна отримати грант на підтримку власної справи.

Також ми писали, що українські підприємці, які хочуть масштабувати свій бізнес і вийти на європейський ринок, можуть взяти участь у відборі на новий проєкт UkraineReady4EU. У його рамках можна отримати грант на просування бізнесу.