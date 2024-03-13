Одесские аграрии могут получить грант — на какие проекты

Построены теплицы. Фото: Департамент аграрной политики, продовольствия и земельных отношений ООДА

Согласно постановлению Кабмина, одесские предприниматели могут получить гранты на реализацию определенных проектов. В частности, речь идет о финансировании аграрного сектора до 70% стоимости запланированных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений ООДА.

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Какие гранты предоставляются

Постановлением определен максимальный размер гранта и соотношение финансирования проекта. А именно до 70% стоимости проекта будет компенсироваться в случае:

высадки насаждений, но не более 10 миллионов гривен в соответствии с суммой на гектар;

строительства тысячи модульных теплиц, но не больше 7 миллионов гривен.

В департаменте отмечают, что доля софинансирования получателя должна составлять не менее 30% стоимости работ. А оплата расходов производится в период не более 12 месяцев с момента зачисления гранта на счет.

Контроль соблюдения всех условий

Постановлением также предусматриваются изменения в мониторинге насаждений. В частности, мониторинг состояния высадки насаждений уполномоченный банк может осуществлять с использованием Национальной инфраструктуры геопространственных данных при реализации грантового проекта и в течение 5 лет после его завершения.

Напомним, украинские предприниматели, имеющие или мечтающие о собственном бизнесе, могут принять участие в программе EU4Business. В ее рамках можно получить грант в поддержку собственного дела.

Также мы писали, что украинские предприниматели, желающие масштабировать свой бизнес и выйти на европейский рынок, могут принять участие в отборе на новый проект UkraineReady4EU. В его рамках можно получить грант на продвижение бизнеса.