Овощей будет больше — в Одесской области увеличили площади под выращивание культур
Одесская область увеличила площади под выращивание овощей, в частности бахчевых культур и "борщового набора". Общий участок посевов в регионе в этом году достигнет около 39 тыс. гектаров. Это в разы больше чем в прошлом.
Об этом сообщили в Одесской областной администрации.
Сколько земли выделили под выращивание овощей
Под корнеплоды, клубнеплоды и бахчевые культуры выделили 38, 7 тыс. га, в частности:
- картофеля посадят на участке 20,5 тыс. га
- разные овощи — 14,7 тыс. га
- бахчевые культуры — 3,5 тыс. га
Сколько посадили овощей в 2023 году
Отметим, что в 2023 году в Одесской области были засеяны овощи на площади всего 13,8 тыс. га. В конце года было собрано 233,1 тыс. тонн продуктов, в том числе:
- картофеля — 273,5 тыс. тонн;
- капусты — 14,8 тыс. тонн;
- огурцов — 18,9 тыс. тонн;
- помидоров — 99,8 тыс. тонн;
- лука — 48,1 тыс. тонн;
- моркови — 7,3 тыс. тонн;
- свеклы столовой — 9,1 тыс. тонн;
- бахчевых культур — 22 тыс. тонн.
Также мы сообщали, что фермеры в Одесской области больше не хотят выращивать виноград и предпочитают овощи. Дело в том, что урожая винограда нужно ждать аж два-три года.
Добавлю, что согласно постановлению Кабмина, одесские предприниматели могут получить гранты на реализацию определенных проектов. В частности, речь идет о финансировании аграрного сектора до 70% стоимости запланированных работ.
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