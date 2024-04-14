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Овощей будет больше — в Одесской области увеличили площади под выращивание культур

14 апреля 2024 11:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Овощей будет больше — в Одесской области увеличили площади под выращивание культур
Овощи для борща. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесская область увеличила площади под выращивание овощей, в частности бахчевых культур и "борщового набора". Общий участок посевов в регионе в этом году достигнет около 39 тыс. гектаров. Это в разы больше чем в прошлом.

Об этом сообщили в Одесской областной администрации.

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Сколько земли выделили под выращивание овощей

Под корнеплоды, клубнеплоды и бахчевые культуры выделили 38, 7 тыс. га, в частности:

  • картофеля посадят на участке 20,5 тыс. га
  • разные овощи — 14,7 тыс. га
  • бахчевые культуры — 3,5 тыс. га

Сколько посадили овощей в 2023 году

Отметим, что в 2023 году в Одесской области были засеяны овощи на площади всего 13,8 тыс. га. В конце года было собрано 233,1 тыс. тонн продуктов, в том числе:

  • картофеля — 273,5 тыс. тонн;
  • капусты — 14,8 тыс. тонн;
  • огурцов — 18,9 тыс. тонн;
  • помидоров — 99,8 тыс. тонн;
  • лука — 48,1 тыс. тонн;
  • моркови — 7,3 тыс. тонн;
  • свеклы столовой — 9,1 тыс. тонн;
  • бахчевых культур — 22 тыс. тонн.

Также мы сообщали, что фермеры в Одесской области больше не хотят выращивать виноград и предпочитают овощи. Дело в том, что урожая винограда нужно ждать аж два-три года.

Добавлю, что согласно постановлению Кабмина, одесские предприниматели могут получить гранты на реализацию определенных проектов. В частности, речь идет о финансировании аграрного сектора до 70% стоимости запланированных работ.

Одесса
овощи
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
картошка
лук
свекла

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