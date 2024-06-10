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Начало жатвы в Одесской области — аграрии собирают первый урожай

10 июня 2024 13:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Старт жатвы на Одесщине: аграрии собирают первый урожай в 2024 году
В Одесской области аграрии начали собирать первые урожаи. Фото: Facebook/Алла Стоянова
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области стартовала жатва ранних зерновых культур. Фермеры уже активно убирают богатый урожай.

Об этом сообщила предпринимательница Алла Стоянова.

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Сельхозпроизводители уже приступили к уборке зерновых культур на своих полях. Посредством современной техники они собирают пшеницу, ячмень и другие культуры, чтобы обеспечить регион качественной и достаточной продукцией.

"Старт жатвы — это начало новой страницы в нашей истории. Это время, когда мы снова и снова убеждаемся в силе и мудрости природы, в нашей способности сотрудничать с ней, поддерживать ее и получать от нее щедрые дары" , — написала Алла Стоянова.

Сбор первого урожая зерновых в Одесской области
В Одесской области начали собирать урожай зерновых. Фото: Facebook/Алла Стоянова

По ее словам, первой в области жатвы начала группа компаний ФХ "Стоянов А.А." и ООО "Кара-Марин".

Больше об агросекторе Одесчины

Что касается других культур, то в этом году Одесская область увеличила площади под выращивание овощей, в частности бахчевых культур и "борщового набора". Общий участок посевов в регионе достиг почти 39 тыс. гектаров.

Площадь под рис тоже увеличили – всего засеяли почти 3 тыс. га. Заработали помповые станции для затопления рисовых чеков на площади более 1500 га.

Также мы писали, что в Одесской области будут в качестве эксперимента выращивать хлопчатник, кроме овощей, зерновых и масличных культур. Его уже засеяли на поле площадью 5 га.

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