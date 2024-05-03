Одещина буде з рисом — почалась посівна кампанія

Канал МК Кілійської РЗС, з якого подається вода на рисові чеки. Фото: Кілійське міжрайонне управління водного господарства.

В Одеській області в повному обсязі розпочалася посівна кампанія рису. Запрацювали помпові станції для затоплення рисових чеків на площі понад 1 500 га, хоча минулого року затоплювалося лише 20% від необхідних угідь.

Про це повідомляє Кілійське міжрайонне управління водного господарства.



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Подається вода на рисові чеки. Фото: Кілійське міжрайонне управління водного господарства.

Куди вже подали воду

на Кілійську рисову зрошувальну систему — 258 га: працює насосна станція "НС-1" КРЗС;

на Кілійсько-Маякську рисову зрошувальну систему — 334 га: працює насосна станція "Кофа" КМРЗС;

на Кислицьку рисову зрошувальну систему — 279 га: працює насосна станція "НС-3" КРЗС;

на Лісковську рисову зрошувальну систему — 702 га: працює насосна станція "Ліски-3" ЛРЗС.

"Зважаючи на непрості умови сьогодення, в яких розпочато поливний сезон, сільгоспвиробники розуміють: вирощування рису — це значний вклад для вирішення продовольчої безпеки регіону та країни",— йдеться у повідомленні.

Особливості вирощування рису

Подача води триває до повної стиглості врожаю, тобто до вересня. Коли ж рис достигає, воду зливають і починають збирати продукцію. Заливні рисові поля формують екосистеми риб, плазунів, комах, птахів, дрібних гризунів тощо.

Сільськогосподарська діяльність на Одещині

Раніше ми писали, що Одеська область збільшила площі під вирощування овочів, зокрема баштанних культур та "борщового набору". Загальна ділянка посівів у регіоні у цьому році досягне майже 39 тис. гектарів. Це в рази більше, ніж торік.

Також ми писали, що в Одеській області будуть вирощувати бавовник, окрім овочів, зернових та олійних культур. Продукти з бавовнику можуть позитивно сприяти обороні регіону.

Також ми повідомляли, що фермери в Одеській області більше не хочуть вирощувати виноград і віддають перевагу більш швидкозріючим овочам. Річ у тім, що на врожай винограду потрібно чекати аж два-три роки.