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Одесчина будет с рисом — началась посевная кампания

3 мая 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесчина будет с рисом — началась посевная кампания
Канал МК Килийской РВС, из которого подается вода на рисовые чеки. Фото: Килийское межрайонное управление водного хозяйства.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области в полном объеме началась посевная кампания риса. Заработали помповые станции для затопления рисовых чеков на площади более 1 500 га, хотя в прошлом году затоплялось только 20% необходимых угодий.

Об этом сообщает Килийское межрайонное управление водного хозяйства.

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Подается вода на рисовые чеки. Фото: Килийское межрайонное управление водного хозяйства

Куда уже подали воду

  • на Килийскую рисовую оросительную систему — 258 га: работает насосная станция "НС-1" КРСС;
  • на Килийско-Маякскую рисовую оросительную систему — 334 га: работает насосная станция "Кофа" КМРСС;
  • на Кислицкую рисовую оросительную систему — 279 га: работает насосная станция "НС-3" КРСС;
  • на Лесковскую рисовую оросительную систему — 702 га: работает насосная станция "Лески-3" ЛРСС.

"Учитывая непростые условия сегодняшнего дня, в которых начат поливной сезон, сельхозпроизводители понимают: выращивание риса - это значительный вклад для решения продовольственной безопасности региона и страны", — говорится в сообщении.

Особенности выращивания риса

Подача воды продолжается до полной спелости урожая, то есть до сентября. Когда же рис созревает, воду сливают и начинают собирать продукцию. Заливные рисовые поля формируют экосистемы рыб, пресмыкающихся, насекомых, птиц, мелких грызунов и т.д.

Сельскохозяйственная деятельность в Одесской области

Ранее мы писали, что Одесская область увеличила площади под выращивание овощей, в частности бахчевых культур и "борщового набора". Общий участок посевов в регионе в этом году достигнет около 39 тыс. гектаров. Это в разы больше, чем в прошлом.

Также мы писали, что в Одесской области будут выращивать хлопчатник, кроме овощей, зерновых и масличных культур. Продукты из хлопчатника могут положительно способствовать обороне региона.

Также мы сообщали, что фермеры в Одесской области больше не хотят выращивать виноград и предпочитают более быстросозревающие овощи. Дело в том, что урожая винограда нужно ждать два-три года.

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