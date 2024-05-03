Одесчина будет с рисом — началась посевная кампания
В Одесской области в полном объеме началась посевная кампания риса. Заработали помповые станции для затопления рисовых чеков на площади более 1 500 га, хотя в прошлом году затоплялось только 20% необходимых угодий.
Об этом сообщает Килийское межрайонное управление водного хозяйства.
Куда уже подали воду
- на Килийскую рисовую оросительную систему — 258 га: работает насосная станция "НС-1" КРСС;
- на Килийско-Маякскую рисовую оросительную систему — 334 га: работает насосная станция "Кофа" КМРСС;
- на Кислицкую рисовую оросительную систему — 279 га: работает насосная станция "НС-3" КРСС;
- на Лесковскую рисовую оросительную систему — 702 га: работает насосная станция "Лески-3" ЛРСС.
"Учитывая непростые условия сегодняшнего дня, в которых начат поливной сезон, сельхозпроизводители понимают: выращивание риса - это значительный вклад для решения продовольственной безопасности региона и страны", — говорится в сообщении.
Особенности выращивания риса
Подача воды продолжается до полной спелости урожая, то есть до сентября. Когда же рис созревает, воду сливают и начинают собирать продукцию. Заливные рисовые поля формируют экосистемы рыб, пресмыкающихся, насекомых, птиц, мелких грызунов и т.д.
Сельскохозяйственная деятельность в Одесской области
Ранее мы писали, что Одесская область увеличила площади под выращивание овощей, в частности бахчевых культур и "борщового набора". Общий участок посевов в регионе в этом году достигнет около 39 тыс. гектаров. Это в разы больше, чем в прошлом.
Также мы писали, что в Одесской области будут выращивать хлопчатник, кроме овощей, зерновых и масличных культур. Продукты из хлопчатника могут положительно способствовать обороне региона.
Также мы сообщали, что фермеры в Одесской области больше не хотят выращивать виноград и предпочитают более быстросозревающие овощи. Дело в том, что урожая винограда нужно ждать два-три года.
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