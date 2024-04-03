Бавовни буде більше — на Одещині почнуть вирощувати рослину уже в цьому році

Поля бавовнику. Фото: Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА

Відтепер в Одеській області будуть вирощувати бавовник, окрім овочів та зернових й олійних культур. Продукти з бавовнику можуть позитивно сприяти обороні регіону.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА.

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Бавовна для оборони

Основне призначення бавовнику — одержання волокна — головної сировини для текстильної промисловості. Окрім цього,в оборонному секторі для потреб регіону необхідно більше 10 тисяч тонн целюлози.

"Бавовняна целюлоза використовується для виробництва пороху, її вирощування на полях Одещини не лише матиме економічний ефект, але й допоможе оборонному сектору", — йдеться у повідомленні відомства.

Що необхідно

Щоб отримати потрібний регіону обсяг сировини, необхідно мати площу посівів близько 30 тисяч гектарів, проте можлива і менша територія.

"Площа посівів може зменшитися вдвічі, якщо бавовну висадити на зрошуваних землях. Хоча цю сільськогосподарську культуру можна вирощувати на землях без поливу", — зазначили у Департаменті.

Раніше ми писали, що в Одеській області зосереджено 70% виноградників України. Загальна площа становить понад 23 тисячі гектарів.

Також ми повідомляли, що згідно постанови Кабміну, наразі одеські підприємці можуть отримати гранти на реалізацію певних проєктів. Зокрема, йдеться про фінансування аграрного сектору до 70% від вартості запланованих робіт.