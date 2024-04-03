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Хлопка будет больше — в Одесской области начнут выращивать растение уже в этом году

3 апреля 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Хлопка будет больше — в Одесской области начнут выращивать растение уже в этом году
Поля хлопчатника. Фото: Департамент аграрной политики, продовольствия и земельных отношений ООДА
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Теперь в Одесской области будут выращивать хлопчатник, кроме овощей и зерновых и масличных культур. Продукты из хлопчатника могут положительно способствовать обороне региона.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений ООДА.

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Основное предназначение хлопчатника – получение волокна – главного сырья для текстильной промышленности. Кроме того, в оборонном секторе для нужд региона необходимо более 10 тысяч тонн целлюлозы.

"Хлопковая целлюлоза используется для производства пороха, ее выращивание на полях Одесщины не только будет иметь экономический эффект, но и поможет оборонному сектору", — говорится в сообщении ведомства.

Что необходимо

Чтобы получить нужный регион объем сырья, необходимо иметь площадь посевов около 30 тысяч гектаров, однако возможна и меньшая территория.

"Площадь посевов может уменьшиться вдвое, если хлопок высадить на орошаемых землях. Хотя эту сельскохозяйственную культуру можно выращивать на землях без полива" , — отметили в Департаменте.

Ранее мы писали, что в Одесской области сосредоточены 70% виноградников Украины. Общая площадь составляет более 23 тысяч гектаров.

Также мы сообщали, что согласно постановлению Кабмина, одесские предприниматели могут получить гранты на реализацию определенных проектов. В частности, речь идет о финансировании аграрного сектора до 70% стоимости запланированных работ.

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