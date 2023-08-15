Одещина лідирує за вирощування винограду в Україні

Виноградне господарство. Фото: google

В Одеській області зосереджено 70% виноградників України. загальна площа складає понад 23 тисячі гектарів.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповіла директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова.

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"На виноградниках Одещині вирощують близько 260 тисяч тонн винограду. Виноградарством займаються 200 сільгосппідприємств області, з них 49 виноробних підприємств. Найбільше виноградників у Болградському районі, там вирощують 78 тис. тонн винограду. У Білгород-Дністровському районі — 76 тисяч тонн. В Одеському районі — 27 тисяч тонн", — розповіла посадовиця.

Алла Стоянова наголосила на тому, що виноградарство створює робочі місця для 5-7 тисяч осіб, проте в період сезону ця цифра підвищується удвічі. Також директорка департаменту аграрної політики зазначила, що в області встановлено єдину державну інформаційну систему “Виноградарсько-виноробний реєстр”. Відомо, що 7% території виноградників на півдні України постраждали через ворожі обстріли.

Нагадаємо, в Україні влада полегшила життя виноробам. Тепер дрібним компаніям не потрібно отримувати ліцензії на виробництво алкоголю.

Зазначимо, невідкоркована пляшка вина може зберігатися роками, причому більшість із них з віком стають ще кращими. Однак, як тільки ви відкриваєте пляшку, ви різко скорочуєте термін придатності цього алкогольного напою. Чотири лайфхаки, які допоможуть вину зберігатися довше після відкриття читайте в матеріалі.