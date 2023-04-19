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На Одещині планують створити винний кластер: деталі

19 квітня 2023 12:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині планують створити винний кластер
Вино з червоних сортів винограду. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У місті Болград, що на Одещині, може з'явитися "Винний кластер Одеського регіону". Таку ідею висунули виноградарі області.

Про це повідомили в Агенції регіонального розвитку Одеської області.

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За заявою аграріїв, винні кластери в Україні розвиваються поступово.

"За останні роки було створено лише декілька успішних винних кластерів, які постійно збільшують свої продажі. Однак в країні активно розвивається винний туризм, а він може неабияк сприяти збільшенню їх популярності", — зазначив начальник Болградської РВА Геннадій Бамбура.

Де планують створити?

Болградський район має потужний потенціал для розвитку виноградарства та виноробства. Тут зосереджено 40% усіх виноградних насаджень на Одещині та щорічно вирощується понад 38% винограду від загального валового збору області.

Наголосимо, що за повідомленням Болградської районної адміністрації вирощуванням винограду в районі займаються понад 39 підприємств різних форм власності.

Статистика по областях

Одеська область є лідером виробництва виноматеріалів в Україні, і значно випереджає інші регіони країни за цим показником. За офіційною статистикою за 2021-2022 роки:

  • Одеська область виробила близько 63% виноматеріалів,
  • Миколаївська — 17%,
  • Закарпатська — 9%. Одеська область є лідером виробництва виноматеріалів в Україні, і значно випереджає інші регіони країни за цим показником.

Нагадаємо, що завдяки експорту продукції з України сотні мільйонів людей по світу вдається нагодувати. Втім для відновлення економіки необхідно поновити морську інфраструктуру та збільшити потужності портів. 

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