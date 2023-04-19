В Одесской области планируют создать винный кластер

Вино из красных сортов винограда. Фото: pixabay

В городе Болград, что в Одесской области, может появиться "Винный кластер Одесского региона". Такую идею выдвинули виноградари области.

Об этом сообщили в Агентстве регионального развития Одесской области.

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По заявлению аграриев, виновные кластеры в Украине развиваются постепенно.

"За последние годы было создано лишь несколько успешных винных кластеров, постоянно увеличивающих свои продажи. Однако в стране активно развивается винный туризм, а он может изрядно способствовать увеличению их популярности", — отметил начальник Болградского РВА Геннадий Бамбура.

Где планируют создать?

Болградский район обладает мощным потенциалом для развития виноградарства и виноделия. Здесь сосредоточено 40% всех виноградных насаждений в Одесской области и ежегодно выращивается более 38% винограда от общего валового сбора области.

Отметим, что, по сообщению Болградской районной администрации, выращиванием винограда в районе занимаются более 39 предприятий различных форм собственности.

Статистика по областям

Одесская область является лидером производства виноматериалов в Украине и значительно опережает другие регионы страны по этому показателю. По официальной статистике за 2021-2022 годы:

Одесская область произвела около 63% виноматериалов,

Николаевская — 17%,

Закарпатская — 9%. Одесская область является лидером производства виноматериалов в Украине и значительно опережает другие регионы страны по этому показателю.

Напомним, что благодаря экспорту продукции из Украины сотни миллионов людей по миру удается накормить. Впрочем, для восстановления экономики необходимо обновить морскую инфраструктуру и увеличить мощности портов.