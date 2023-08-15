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Одесская область лидирует за выращивание винограда в Украине

15 августа 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесская область лидирует за выращивание винограда в Украине
Виноградное хозяйство. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области сосредоточены 70% виноградников Украины. Общая площадь составляет более 23 тысяч гектаров.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказала директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации Алла Стоянова.

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"На виноградниках Одесчины выращивают около 260 тысяч тонн винограда. Виноградарством занимаются 200 сельхозпредприятий области, из них 49 винодельческих предприятий. Больше виноградников в Болградском районе, там выращивают 78 тыс. тонн винограда. В Белгород-Днестровском районе — 76 тысяч.
В Одесском районе — 27 тысяч тонн", — рассказала чиновник.

Алла Стоянова отметила, что виноградарство создает рабочие места для 5-7 тысяч человек, однако в период сезона эта цифра повышается вдвое. Также директор департамента аграрной политики отметила, что в области установлена единая государственная информационная система "Виноградарско-винодельческий реестр". Известно, что 7% территории виноградников на юге Украины пострадали из-за вражеских обстрелов.

Напомним, в Украине власти облегчили жизнь виноделам. Теперь мелким компаниям не нужно получать лицензию на производство алкоголя.

Отметим, не откупоренная бутылка вина может храниться годами, причем большинство из них с возрастом становятся еще лучше. Однако как только вы открываете бутылку, вы резко сокращаете срок годности этого алкогольного напитка. Четыре лайфхака, которые помогут вину храниться дольше после открытия читайте в материале.

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