Жатва в Одесской области: какой урожай ожидают

Комбайн работает в поле. Фото: Новини.LIVE

Изменения климата заставляют аграриев Бессарабии адаптироваться к новым условиям, начиная уборочную кампанию раньше обычного. В этом году жатва стартовала в начале июня, что значительно опережает сроки, типичные 3-5 лет назад.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали на одном из аграрных предприятий Одесской области.

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По словам аграриев, они собираются собрать от 35 до 40 центнеров с гектара озимого ячменя и 30-35 центнеров озимой пшеницы. Урожай озимой пшеницы пострадал из-за неблагоприятных погодных условий. Сев осуществляли в октябре, а процесс кущения пшеницы происходил только в феврале-марте, что является запоздалым сроком. Кроме того, продолжительная засуха повлияла на урожайность.

"Мы сеем в октябре в сухую землю и не можем получить в метровом слое земли осадков более 60-70 см. Это критическая граница", — рассказал глава фермерского хозяйства "Стоянов А. А." Андрей Бутенко.

Фермеры говорят, что до 2020 года, когда были достаточные осадки, удавалось убирать по 70-80 центнеров с гектара. Но сейчас урожайность значительно снизилась.

"Текущие показатели урожайности выше средних по району, но все же хотелось бы больше. Нужно находить новые подходы и технологии для улучшения ситуации в условиях длительной засухи и изменений климата", — говорит Андрей Бутенко.

Глава фермерского хозяйства "Стоянов А. А." Андрей Бутенко. Фото: Новини.LIVE

Больше об агросекторе

Напомним, правительство Украины приняло три важных решения, которые будут способствовать бесперебойному функционированию аграрного сектора, обеспечивая сбор урожая и стабильную работу. Новые меры касаются продления бронирования работников, увеличения срока бронирования и обновления процедур.

Также мы писали, что в Одесской области стартовала жатва ранних зерновых культур. Фермеры уже активно убирают урожай.

Добавим, что украинский гуманитарный коридор играет ключевую роль в обеспечении глобального продовольственного рынка и поддержке украинской экономики. С момента введения этих коридоров цены на зерно значительно упали, что свидетельствует об их влиянии на стабилизацию рынка и доступность продовольствия.