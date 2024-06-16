Жатва в Одесской области: какой урожай ожидают

Ранняя жатва на Одесчине — сколько планируют собрать зерна
Изменения климата заставляют аграриев Бессарабии адаптироваться к новым условиям, начиная уборочную кампанию раньше обычного. В этом году жатва стартовала в начале июня, что значительно опережает сроки, типичные 3-5 лет назад.
Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали на одном из аграрных предприятий Одесской области.
Сколько планируют собрать зерна
По словам аграриев, они собираются собрать от 35 до 40 центнеров с гектара озимого ячменя и 30-35 центнеров озимой пшеницы. Урожай озимой пшеницы пострадал из-за неблагоприятных погодных условий. Сев осуществляли в октябре, а процесс кущения пшеницы происходил только в феврале-марте, что является запоздалым сроком. Кроме того, продолжительная засуха повлияла на урожайность.
"Мы сеем в октябре в сухую землю и не можем получить в метровом слое земли осадков более 60-70 см. Это критическая граница", — рассказал глава фермерского хозяйства "Стоянов А. А." Андрей Бутенко.
Фермеры говорят, что до 2020 года, когда были достаточные осадки, удавалось убирать по 70-80 центнеров с гектара. Но сейчас урожайность значительно снизилась.
"Текущие показатели урожайности выше средних по району, но все же хотелось бы больше. Нужно находить новые подходы и технологии для улучшения ситуации в условиях длительной засухи и изменений климата", — говорит Андрей Бутенко.
Больше об агросекторе
Напомним, правительство Украины приняло три важных решения, которые будут способствовать бесперебойному функционированию аграрного сектора, обеспечивая сбор урожая и стабильную работу. Новые меры касаются продления бронирования работников, увеличения срока бронирования и обновления процедур.
Также мы писали, что в Одесской области стартовала жатва ранних зерновых культур. Фермеры уже активно убирают урожай.
Добавим, что украинский гуманитарный коридор играет ключевую роль в обеспечении глобального продовольственного рынка и поддержке украинской экономики. С момента введения этих коридоров цены на зерно значительно упали, что свидетельствует об их влиянии на стабилизацию рынка и доступность продовольствия.
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