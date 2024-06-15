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Бронювання аграріїв — Тарас Висоцький розповів деталі урядового рішення

15 червня 2024 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Уряд впроваджує нові заходи для підтримки аграрного сектору — які саме
Чоловіки працюють у полі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Уряд України ухвалив три важливі рішення, які сприятимуть безперебійному функціонуванню аграрного сектору, забезпечуючи збір врожаю та стабільну роботу. Нові заходи стосуються продовження бронювань працівників, збільшення терміну бронювання та оновлення процедур.

Про це на Black Sea Security Forum повідомив  виконуючий обов’язки Міністра аграрної політики та продовольства України (TBC) Тарас Висоцький.

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Підтримка агросектору: важливі рішення 

Першим з них є автоматична пролонгація чинних бронювань на три місяці без необхідності додаткової подачі документів. Це дозволить аграрним підприємствам зосередитися на виробничих процесах, не витрачаючи час на бюрократичні процедури. 

Другим рішенням стало збільшення терміну нових бронювань з 6 до 12 місяців. Таким чином, аграрії зможуть планувати свою роботу на рік вперед, що значно спростить організацію виробничих процесів.

Третє рішення стосується оновлених процедур бронювання для певних професій, таких як трактористи. Тепер підприємства можуть подавати запити на бронювання навіть 100% необхідного персоналу, але свої потреби треба обґрунтувати. Це дозволить забезпечити достатню кількість кваліфікованих кадрів для обробки великих площ.

"Ми вважаємо, що завдяки цим трьом змінам аграрний сектор зможе безперебійно працювати. Для кожного підприємства буде можливість обґрунтувати свої потреби, хай то буде 60, 70 чи 80 трактористів", — сказав Тарас Висоцький.

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Виконуючий обов’язки Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Фото: Мінагро

Жінки в агросекторі 

За його словами, окрім цього, також обговорювалася важливість залучення жінок до професій в аграрному секторі. Завдяки новітнім технологіям та автоматизації, багато робіт стали доступними саме для них. Зараз проводяться спеціальні навчальні програми, організовані разом з постачальниками техніки. Ці навчання проходять у міжсезонний період.

"Ми бачимо великий потенціал у залученні жінок до аграрного сектору, особливо завдяки автоматизації, яка робить цю працю більш доступною", — підсумував представник уряду.

За його словами, попередні оцінки показують, що вже 5-7% жінок готові пройти навчання і замінити чоловіків у критичних професіях. Наступне коло навчань заплановане на друге півріччя, і за попередньою реєстрацією вже зареєстровано кілька сотень охочих.

Нагадаємо, на Одещині попри всі складнощі почалося збирання зернових культур, вже є перші намолочені тонни хліба. Зараз для аграріїв один із найскладніших періодів у році. За лічені дні необхідно забрати сотні гектарів пшениці та ячменю, адже навіть невеликий дощ може призвести до колосальних втрат. З якими проблемами сьогодні стикаються хлібороби та скільки планується зібрати врожаю – читайте у матеріалі Новини.LIVE

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