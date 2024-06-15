Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Бронирование аграриев — Тарас Высоцкий рассказал детали правительственного решения arrow

Бронирование аграриев — Тарас Высоцкий рассказал детали правительственного решения

15 июня 2024 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Правительство предпринимает новые меры по поддержке аграрного сектора — какие именно
Мужчины работают в поле. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Правительство Украины приняло три важных решения, которые будут способствовать бесперебойному функционированию аграрного сектора, обеспечивая сбор урожая и стабильную работу. Новые меры касаются продления бронирования работников, увеличения срока бронирования и обновления процедур.

Об этом на Black Sea Security Forum сообщил исполняющий обязанности Министра аграрной политики и продовольствия Украины (TBC) Тарас Высоцкий.

Читайте также:

Поддержка агросектора: важные решения

Первым из них автоматическая пролонгация действующих бронирований на три месяца без необходимости дополнительной подачи документов. Это позволит аграрным предприятиям сосредоточиться на производственных процессах, не тратя время на бюрократические процедуры.

Вторым решением стало увеличение срока новых бронирований с 6 до 12 месяцев. Таким образом, аграрии смогут планировать свою работу на год вперед, что значительно упростит организацию производственных процессов.

Третье решение касается обновленных процедур бронирования для определенных профессий, таких как трактористы. Теперь предприятия могут подавать запросы на бронирование даже 100% необходимого персонала, но нужно обосновать свои потребности. Это позволит обеспечить достаточное количество квалифицированных кадров для обработки больших площадей.

"Мы считаем, что благодаря этим трем изменениям аграрный сектор сможет бесперебойно работать. Для каждого предприятия будет возможность обосновать свои потребности, будь то 60, 70 или 80 трактористов", — сказал Тарас Высоцкий.

Бронирование аграриев - Тарас Высоцкий рассказал детали правительственного решения - фото 1
Исполняющий обязанности Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Фото: Минагро

Женщины в агросекторе

По его словам, кроме того, также обсуждалась важность привлечения женщин к профессиям в аграрном секторе. Благодаря новейшим технологиям и автоматизации, многие работы стали доступны именно для них. В настоящее время проводятся специальные обучающие программы, организованные вместе с поставщиками техники. Эти учения проходят в межсезонный период.

"Мы видим большой потенциал в привлечении женщин в аграрный сектор, особенно благодаря автоматизации, которая делает этот труд более доступным", — подытожил представитель правительства.

По его словам, предварительные оценки показывают, что уже 5-7% женщин готовы пройти обучение и заменить мужчин в критических профессиях. Следующий круг учений запланирован на второе полугодие, и по предварительной регистрации уже зарегистрировано несколько сотен желающих.

Напомним, на Одесчине, несмотря на все сложности, начался сбор зерновых культур, уже есть первые намолоченные тонны хлеба. Сейчас для аграриев один из самых сложных периодов в году. В считанные дни необходимо забрать сотни гектаров пшеницы и ячменя, ведь даже небольшой дождь может привести к колоссальным потерям. С какими проблемами сегодня сталкиваются земледельцы и сколько планируется собрать урожая — читайте в материале Новини.LIVE.

Одесса
аграрии
бронирование
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

14 июня 2024

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос