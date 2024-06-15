Правительство предпринимает новые меры по поддержке аграрного сектора — какие именно

Мужчины работают в поле. Фото: Новини.LIVE

Правительство Украины приняло три важных решения, которые будут способствовать бесперебойному функционированию аграрного сектора, обеспечивая сбор урожая и стабильную работу. Новые меры касаются продления бронирования работников, увеличения срока бронирования и обновления процедур.

Об этом на Black Sea Security Forum сообщил исполняющий обязанности Министра аграрной политики и продовольствия Украины (TBC) Тарас Высоцкий.

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Первым из них автоматическая пролонгация действующих бронирований на три месяца без необходимости дополнительной подачи документов. Это позволит аграрным предприятиям сосредоточиться на производственных процессах, не тратя время на бюрократические процедуры.

Вторым решением стало увеличение срока новых бронирований с 6 до 12 месяцев. Таким образом, аграрии смогут планировать свою работу на год вперед, что значительно упростит организацию производственных процессов.

Третье решение касается обновленных процедур бронирования для определенных профессий, таких как трактористы. Теперь предприятия могут подавать запросы на бронирование даже 100% необходимого персонала, но нужно обосновать свои потребности. Это позволит обеспечить достаточное количество квалифицированных кадров для обработки больших площадей.

"Мы считаем, что благодаря этим трем изменениям аграрный сектор сможет бесперебойно работать. Для каждого предприятия будет возможность обосновать свои потребности, будь то 60, 70 или 80 трактористов", — сказал Тарас Высоцкий.

Исполняющий обязанности Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Фото: Минагро

Женщины в агросекторе

По его словам, кроме того, также обсуждалась важность привлечения женщин к профессиям в аграрном секторе. Благодаря новейшим технологиям и автоматизации, многие работы стали доступны именно для них. В настоящее время проводятся специальные обучающие программы, организованные вместе с поставщиками техники. Эти учения проходят в межсезонный период.

"Мы видим большой потенциал в привлечении женщин в аграрный сектор, особенно благодаря автоматизации, которая делает этот труд более доступным", — подытожил представитель правительства.

По его словам, предварительные оценки показывают, что уже 5-7% женщин готовы пройти обучение и заменить мужчин в критических профессиях. Следующий круг учений запланирован на второе полугодие, и по предварительной регистрации уже зарегистрировано несколько сотен желающих.

Напомним, на Одесчине, несмотря на все сложности, начался сбор зерновых культур, уже есть первые намолоченные тонны хлеба. Сейчас для аграриев один из самых сложных периодов в году. В считанные дни необходимо забрать сотни гектаров пшеницы и ячменя, ведь даже небольшой дождь может привести к колоссальным потерям. С какими проблемами сегодня сталкиваются земледельцы и сколько планируется собрать урожая — читайте в материале Новини.LIVE.