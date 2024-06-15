Більше зброї для України: що розповів Ентоні Ебботт

Військові стріляють з гаубиці. Фото: LANCE CPL. AARON S. PATTERSON/US MARINE CORPS

Західні партнери мають надати більше зброї Україні. Йдеться про далекобійні ракети та важку техніку, яка зможе надати бійцями ЗСУ перевагу на полі бою.

Про це на Black Sea Security Forum заявив колишній премʼєр-міністр Австралії Ентоні Ебботт.

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За його словами, щоб Україна могла не лише зупинити РФ, а й перемогти, їй необхідно мати у постійному доступі необмежену кількість зброї.

"Україні потрібно дати усю необхідну зброю, щоб вигнати російських солдатів зі своєї території. Це буде справжнє приниження для російського лідера, яке він не зможе пережити", — вважає Ебботт.

Мирна угода

Також політик наголосив, що якщо Україна все ж вирішить підписати мирну угоду з РФ, то західні партнери повинні гарантувати їй членство в НАТО.

"Це убезпечить від можливих повторних атак Путіна. Те, що відбувається зараз тут, не має повторитися більше ніде. Ми тут для того, аби виграти цю війну у тих, хто хоче покорити світ під себе. Зі свого боку я зроблю все, аби Австралія як можна більше допомагала Україні з озброєнням та гарантіями безпеки", — додав дипломат.

Нагадаємо, сучасна російсько-українська війна на Чорному морі стала рушієм для військового прогресу. Сьогодні більшість операцій виконують безпілотники, яких у майбутньому має стати більше.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки схвалили ракетні удари вглиб РФ. Таким чином, Україна має змінити правила війни та повернути собі силову перевагу.