Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Украина нуждается в неограниченном количестве оружия для победы — какое именно arrow

Украина нуждается в неограниченном количестве оружия для победы — какое именно

15 июня 2024 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Больше оружия для Украины: что рассказал Энтони Эбботт
Военные стреляют из гаубицы. Фото: LANCE CPL. AARON S. PATTERSON/US MARINE CORPS
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Западные партнеры должны предоставить больше оружия Украине. Речь идет о дальнобойных ракетах и тяжелой технике, которая сможет предоставить бойцам ВСУ преимущество на поле боя.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил бывший премьер-министр Австралии Энтони Эбботт.

Читайте также:

По его словам, чтобы Украина могла не только остановить РФ, но и победить, ей необходимо иметь в постоянном доступе огромное количество оружия.

"Украине нужно дать все необходимое оружие, чтобы выгнать российских солдат со своей территории. Это будет настоящее унижение для российского лидера, которое он не сможет пережить", — считает Эбботт.

Мирное соглашение

Также политик подчеркнул, что если Украина все-таки решит подписать мирное соглашение с РФ, то западные партнеры должны гарантировать ей членство в НАТО.

"Это обезопасит от возможных повторных атак Путина. Происходящее сейчас здесь не должно повториться больше нигде. Мы здесь для того, чтобы выиграть эту войну у тех, кто хочет покорить мир под себя. Со своей стороны я сделаю все, чтобы Австралия как можно больше помогала Украине с вооружением и гарантиями безопасности", — добавил дипломат.

Напомним, современная российско-украинская война на Черном море стала двигателем для военного прогресса. Сегодня большинство операций выполняют беспилотники, которых в будущем должно стать больше.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки одобрили ракетные удары вглубь РФ. Таким образом, Украина должна изменить правила войны и вернуть силовое преимущество.

россия
война в Украине
оружие
война
Черное море
Одесса
российские войска
Одесская область
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

14 июня 2024

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос