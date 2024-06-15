Больше оружия для Украины: что рассказал Энтони Эбботт

Военные стреляют из гаубицы. Фото: LANCE CPL. AARON S. PATTERSON/US MARINE CORPS

Западные партнеры должны предоставить больше оружия Украине. Речь идет о дальнобойных ракетах и тяжелой технике, которая сможет предоставить бойцам ВСУ преимущество на поле боя.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил бывший премьер-министр Австралии Энтони Эбботт.

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По его словам, чтобы Украина могла не только остановить РФ, но и победить, ей необходимо иметь в постоянном доступе огромное количество оружия.

"Украине нужно дать все необходимое оружие, чтобы выгнать российских солдат со своей территории. Это будет настоящее унижение для российского лидера, которое он не сможет пережить", — считает Эбботт.

Мирное соглашение

Также политик подчеркнул, что если Украина все-таки решит подписать мирное соглашение с РФ, то западные партнеры должны гарантировать ей членство в НАТО.

"Это обезопасит от возможных повторных атак Путина. Происходящее сейчас здесь не должно повториться больше нигде. Мы здесь для того, чтобы выиграть эту войну у тех, кто хочет покорить мир под себя. Со своей стороны я сделаю все, чтобы Австралия как можно больше помогала Украине с вооружением и гарантиями безопасности", — добавил дипломат.

Напомним, современная российско-украинская война на Черном море стала двигателем для военного прогресса. Сегодня большинство операций выполняют беспилотники, которых в будущем должно стать больше.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки одобрили ракетные удары вглубь РФ. Таким образом, Украина должна изменить правила войны и вернуть силовое преимущество.