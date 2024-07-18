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Намолочено вже понад 2 мільйонів тонн — жнива на Одещині

18 липня 2024 18:41
Верзілова Єлизавета - редактор
Жнива на Одещині: скільки намолотили станом на липень
Комбайн збирає зерно на Одещині. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Жнива на полях Одеської області в повному розпалі. Станом на сьогодні вже зібрано понад 2 мільйона тонн зерна, а площа обмолочених полів складає понад 500 тисяч гектарів.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

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"Станом на сьогодні в області зібрано понад 2 млн тонн зерна. Обмолочено — 572 тис. га (87,8 % від плану збирання). Зібрано 2 млн 80 тис. тонн зерна із середньою врожайністю — 36,4 ц/га", — написав Олег Кіпер.

Найвища врожайність наразі у Білгород-Дністровському та Подільському районах, де збирають з кожного гектара по 41,5 ц/га. По 36,8 ц/га — у Роздільнянському районі та 34,7 ц/га — Болградському районі.

Скільки вже зібрали

  • Озима пшениця —  1 млн 398 тисяч тонн (врожайність 37,5 ц/га).
  • Озимий ячмінь — 511 тисяч тонн (врожайність 39,1 ц/га).
  • Яра пшениця —  9,7 тисяч тонн (врожайність 39,0 ц/га).
  • Ярий ячмінь — 49,6 тисяча тонн (врожайність 27,3 ц/га).
  • Горох —  109,6 тисяч тонн (врожайність 24,5 ц/га).
  • Озимий ріпак — 214 тисяч тонн (врожайність 20,7 ц/га).
Вид з кабіни комбайнера
На Одещині тривають жнива. Фото: Новини.LIVE

Більше про жнива на Одещині

Ми писали, що зміни клімату змушують аграріїв Бессарабії розпочинати збиральну кампанію раніше, ніж зазвичай. Цього року жнива стартували на початку червня, що значно випереджає строки, які були типовими 3-5 років тому.

Але на старті жнив гостро відчувалась нестача техніки, яку вирішили шляхом оренди. Наразі фермерам бракує робітників, адже багатьох комбайнерів та механізаторів вже призвали до війська.

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