Жнива на Одещині: скільки намолотили станом на липень

Комбайн збирає зерно на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Жнива на полях Одеської області в повному розпалі. Станом на сьогодні вже зібрано понад 2 мільйона тонн зерна, а площа обмолочених полів складає понад 500 тисяч гектарів.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Станом на сьогодні в області зібрано понад 2 млн тонн зерна. Обмолочено — 572 тис. га (87,8 % від плану збирання). Зібрано 2 млн 80 тис. тонн зерна із середньою врожайністю — 36,4 ц/га", — написав Олег Кіпер.

Найвища врожайність наразі у Білгород-Дністровському та Подільському районах, де збирають з кожного гектара по 41,5 ц/га. По 36,8 ц/га — у Роздільнянському районі та 34,7 ц/га — Болградському районі.

Скільки вже зібрали

Озима пшениця — 1 млн 398 тисяч тонн (врожайність 37,5 ц/га).

Озимий ячмінь — 511 тисяч тонн (врожайність 39,1 ц/га).

Яра пшениця — 9,7 тисяч тонн (врожайність 39,0 ц/га).

Ярий ячмінь — 49,6 тисяча тонн (врожайність 27,3 ц/га).

Горох — 109,6 тисяч тонн (врожайність 24,5 ц/га).

Озимий ріпак — 214 тисяч тонн (врожайність 20,7 ц/га).

На Одещині тривають жнива. Фото: Новини.LIVE

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Ми писали, що зміни клімату змушують аграріїв Бессарабії розпочинати збиральну кампанію раніше, ніж зазвичай. Цього року жнива стартували на початку червня, що значно випереджає строки, які були типовими 3-5 років тому.

Але на старті жнив гостро відчувалась нестача техніки, яку вирішили шляхом оренди. Наразі фермерам бракує робітників, адже багатьох комбайнерів та механізаторів вже призвали до війська.