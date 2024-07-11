Як триває жнива на Одещині: Кіпер про урожайність

Жнива на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Станом на сьогодні в Одеській області зібрано понад 1,5 мільйона тонн зерна. Загальна площа обмолочених полів складає 426 тисяч гектарів — це вже більше половини від запланованого обсягу збирання.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"До цьогорічних жнив залучено 3 700 зернозбиральних комбайнів, з яких 3 000 — власні, а 700 — залучені з інших регіонів. Така кількість техніки забезпечує оптимальні умови для своєчасного та організованого збору врожаю", — написав Олег Кіпер.

Найвища врожайність досягнута в Білгород-Дністровському районі, де з кожного гектара збирають по 40,9 центнера. У Подільському районі цей показник становить 40,4 ц/га, а у Роздільнянському — 37,5 ц/га.

На Одещині тривають жнива. Фото: Новини.LIVE

Скільки вже зібрали

Озима пшениця — 909 тисяч тонн (врожайність 36,4 ц/га).

Озимий ячмінь —468 тисяч тонн (врожайність 38,2 ц/га).

Яра пшениця — 7,1 тисяч тонн (врожайність 38,6 ц/га).

Ярий ячмінь — 31 тисяча тонн (врожайність 31,3 ц/га).

Горох — 101 тисяча тонн (врожайність 24,3 ц/га).

Озимий ріпак — 158 тисяч тонн (врожайність 20,2 ц/га).

Комбайн збирає зерно на Одещині. Фото: Новини.LIVE

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Ми писали, що зміни клімату змушують аграріїв Бессарабії розпочинати збиральну кампанію раніше, ніж зазвичай. Цього року жнива стартували на початку червня, що значно випереджає строки, які були типовими 3-5 років тому.

Але на старті жнив гостро відчувалась нестача техніки, яку вирішили шляхом оренди. Наразі фермерам бракує робітників, адже багатьох комбайнерів та механізаторів вже призвали до війська.