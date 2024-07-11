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Вже зібрано понад 1,5 мільйона тонн зерна — жнива на Одещині

11 липня 2024 17:33
Верзілова Єлизавета - редактор
Як триває жнива на Одещині: Кіпер про урожайність
Жнива на Одещині. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Станом на сьогодні в Одеській області зібрано понад 1,5 мільйона тонн зерна. Загальна площа обмолочених полів складає 426 тисяч гектарів — це вже більше половини від запланованого обсягу збирання.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

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"До цьогорічних жнив залучено 3 700 зернозбиральних комбайнів, з яких 3 000 — власні, а 700 — залучені з інших регіонів. Така кількість техніки забезпечує оптимальні умови для своєчасного та організованого збору врожаю", — написав Олег Кіпер.

Найвища врожайність досягнута в Білгород-Дністровському районі, де з кожного гектара збирають по 40,9 центнера. У Подільському районі цей показник становить 40,4 ц/га, а у Роздільнянському — 37,5 ц/га.

Вид з кабіни комбайнера
На Одещині тривають жнива. Фото: Новини.LIVE

Скільки вже зібрали

  • Озима пшениця —  909 тисяч тонн (врожайність 36,4 ц/га).
  • Озимий ячмінь —468 тисяч тонн (врожайність 38,2 ц/га).
  • Яра пшениця —  7,1 тисяч тонн (врожайність 38,6 ц/га).
  • Ярий ячмінь — 31 тисяча тонн (врожайність 31,3 ц/га).
  • Горох —  101 тисяча тонн (врожайність 24,3 ц/га).
  • Озимий ріпак — 158 тисяч тонн (врожайність 20,2 ц/га).
Комбайн збирає зерно
Комбайн збирає зерно на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Більше про жнива на Одещині

Ми писали, що зміни клімату змушують аграріїв Бессарабії розпочинати збиральну кампанію раніше, ніж зазвичай. Цього року жнива стартували на початку червня, що значно випереджає строки, які були типовими 3-5 років тому.

Але на старті жнив гостро відчувалась нестача техніки, яку вирішили шляхом оренди. Наразі фермерам бракує робітників, адже багатьох комбайнерів та механізаторів вже призвали до війська.

Одеса врожай Одеська область фермери зерно Новини Одеси аграрії Олег Кіпер

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