Как идет жатва на Одесщине: Кипер об урожайности

Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

На сегодня в Одесской области собрано более 1,5 миллиона тонн зерна. Общая площадь обмолоченных полей составляет 426 тысяч гектаров — это уже больше половины запланированного объема уборки.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"В нынешнюю жатву привлечено 3 700 зерноуборочных комбайнов, из которых 3 000 — собственные, а 700 — привлечены из других регионов. Такое количество техники обеспечивает оптимальные условия для своевременного и организованного сбора урожая", — написал Олег Кипер.

Высокая урожайность достигнута в Белгород-Днестровском районе, где с каждого гектара собирают по 40,9 центнера. В Подольском районе этот показатель составляет 40,4 ц/га, а в Раздельнянском — 37,5 ц/га.

В Одесской области продолжается жатва. Фото: Новини.LIVE

Сколько уж собрали

Озимая пшеница — 909 тысяч тонн (урожайность 36,4 ц/га).

Озимый ячмень — 468 тысяч тонн (урожайность 38,2 ц/га).

Яровая пшеница — 7,1 тысячи тонн (урожайность 38,6 ц/га).

Яровой ячмень — 31 тысяча тонн (урожайность 31,3 ц/га).

Горох — 101 тысяча тонн (урожайность 24,3 ц/га).

Озимый рапс — 158 тысяч тонн (урожайность 20,2 ц/га).

Комбайн собирает зерно в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

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Мы писали, что изменения климата заставляют аграриев Бессарабии начинать уборочную кампанию раньше обычного. В этом году жатва стартовала в начале июня, что значительно опережает сроки, типичные 3-5 лет назад.

Но на старте жатвы остро ощущалась нехватка техники, которую решили путем аренды. Теперь же фермерам не хватает рабочих, ведь многих комбайнеров и механизаторов уже призвали в армию.