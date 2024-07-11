Как идет жатва на Одесщине: Кипер об урожайности

Уже собрано более 1,5 миллиона тонн зерна — жатва в Одесской области
На сегодня в Одесской области собрано более 1,5 миллиона тонн зерна. Общая площадь обмолоченных полей составляет 426 тысяч гектаров — это уже больше половины запланированного объема уборки.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"В нынешнюю жатву привлечено 3 700 зерноуборочных комбайнов, из которых 3 000 — собственные, а 700 — привлечены из других регионов. Такое количество техники обеспечивает оптимальные условия для своевременного и организованного сбора урожая", — написал Олег Кипер.
Высокая урожайность достигнута в Белгород-Днестровском районе, где с каждого гектара собирают по 40,9 центнера. В Подольском районе этот показатель составляет 40,4 ц/га, а в Раздельнянском — 37,5 ц/га.
Сколько уж собрали
- Озимая пшеница — 909 тысяч тонн (урожайность 36,4 ц/га).
- Озимый ячмень — 468 тысяч тонн (урожайность 38,2 ц/га).
- Яровая пшеница — 7,1 тысячи тонн (урожайность 38,6 ц/га).
- Яровой ячмень — 31 тысяча тонн (урожайность 31,3 ц/га).
- Горох — 101 тысяча тонн (урожайность 24,3 ц/га).
- Озимый рапс — 158 тысяч тонн (урожайность 20,2 ц/га).
Больше о жатве на Одесчине
Мы писали, что изменения климата заставляют аграриев Бессарабии начинать уборочную кампанию раньше обычного. В этом году жатва стартовала в начале июня, что значительно опережает сроки, типичные 3-5 лет назад.
Но на старте жатвы остро ощущалась нехватка техники, которую решили путем аренды. Теперь же фермерам не хватает рабочих, ведь многих комбайнеров и механизаторов уже призвали в армию.
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