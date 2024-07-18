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Намолочено уже более 2 миллионов тонн — жатва в Одесской области

18 июля 2024 18:41
Верзилова Єлизавета - редактор
Жатва на Одесщине: сколько намолотили по состоянию на июль
Комбайн собирает зерно в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Жатва на полях Одесской области в полном разгаре. По состоянию на сегодняшний день уже собрано более 2 миллионов тонн зерна, а площадь обмолоченных полей составляет более 500 тысяч гектаров.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"По состоянию на сегодняшний день в области собрано более 2 млн тонн зерна. Обмолочено — 572 тыс. га (87,8 % от плана уборки). Собрано 2 млн 80 тыс. тонн зерна со средней урожайностью — 36,4 ц/га" , — написал Олег Кипер.

Самая высокая урожайность в Белгород-Днестровском и Подольском районах, где собирают с каждого гектара по 41,5 ц/га. По 36,8 ц/га — в Раздельнянском районе и 34,7 ц/га — Болградском районе.

Сколько уже собрали

  • Озимая пшеница — 1 млн 398 тысяч тонн (урожайность 37,5 ц/га).
  • Озимый ячмень — 511 тысяч тонн (урожайность 39,1 ц/га).
  • Яровая пшеница — 9,7 тысяч тонн (урожайность 39,0 ц/га).
  • Яровой ячмень — 49,6 тысячи тонн (урожайность 27,3 ц/га).
  • Горох — 109,6 тысячи тонн (урожайность 24,5 ц/га).
  • Озимый рапс — 214 тысяч тонн (урожайность 20,7 ц/га).
Вид из кабины комбайнера
В Одесской области продолжается жатва. Фото: Новини.LIVE

Больше о жатве на Одесчине

Мы писали, что изменения климата заставляют аграриев Бессарабии начинать уборочную кампанию раньше обычного. В этом году жатва стартовала в начале июня, что значительно опережает сроки, типичные 3-5 лет назад.

Но на старте жатвы остро ощущалась нехватка техники, которую решили путем аренды. Пока фермерам не хватает рабочих, ведь многих комбайнеров и механизаторов уже призвали в армию.

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