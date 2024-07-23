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Одесчина в лидерах по урожаю сельскохозяйственных культур — что уже удалось собрать

23 июля 2024 14:59
Верзилова Єлизавета - редактор
Одесский регион в лидерах по урожайности: подробности
Рисовые поля в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Одесчина продолжает занимать лидирующие позиции в сфере растениеводства в Украине. Так, в прошлом году наш регион показал значительные результаты в производстве различных культур и занял первое место среди всех областей страны.

Об этом сообщили в Департаменте АПК Одесской ОВА.

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Урожай культур в Одесской области. Фото: Департамент АПК Одесской ОВА

Основные показатели

Одесская область имеет благоприятные климатические условия и плодородные земли, создающие идеальные условия для выращивания культур. Кроме того, активная поддержка местных фермеров и внедрение современных технологий в сельском хозяйстве способствуют высоким показателям производства:

  • пшеницы (10,9% от общего объема по Украине);
  • ячменя (18,3% от общего объема по Украине);
  • риса (100,0% от общего объема по Украине);
  • нута (29,4% от общего объема по Украине);
  • чечевицы (62,5% от общего объема по Украине);
  • гороха (20,2% от общего объема по Украине);
  • рапса озимого и кользы (10,8% от общего объема по Украине);
  • винограда (57,6% общего объема по Украине).

Благодаря высоким объемам производства Одесская область не только обеспечивает продовольственную безопасность региона, но и оказывает существенное влияние на общеукраинский рынок сельскохозяйственной продукции. Это также способствует укреплению экономики региона и созданию рабочих мест. Растениеводство Одесчины продолжает развиваться, закрепляя за собой статус ведущего аграрного региона Украины.

Также мы писали, что в Одесской области продолжается жатва. По состоянию на сегодняшний день уже собрано более 2 миллионов тонн зерна, а площадь обмолоченных полей составляет более 500 тысяч гектаров.

Отметим, что изменения климата заставляют аграриев Бессарабии начинать уборочную кампанию раньше обычного. В этом году жатва стартовала в начале июня, что значительно опережает сроки, типичные 3-5 лет назад.

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