Одесский регион в лидерах по урожайности: подробности

Одесчина в лидерах по урожаю сельскохозяйственных культур — что уже удалось собрать
Одесчина продолжает занимать лидирующие позиции в сфере растениеводства в Украине. Так, в прошлом году наш регион показал значительные результаты в производстве различных культур и занял первое место среди всех областей страны.
Об этом сообщили в Департаменте АПК Одесской ОВА.
Основные показатели
Одесская область имеет благоприятные климатические условия и плодородные земли, создающие идеальные условия для выращивания культур. Кроме того, активная поддержка местных фермеров и внедрение современных технологий в сельском хозяйстве способствуют высоким показателям производства:
- пшеницы (10,9% от общего объема по Украине);
- ячменя (18,3% от общего объема по Украине);
- риса (100,0% от общего объема по Украине);
- нута (29,4% от общего объема по Украине);
- чечевицы (62,5% от общего объема по Украине);
- гороха (20,2% от общего объема по Украине);
- рапса озимого и кользы (10,8% от общего объема по Украине);
- винограда (57,6% общего объема по Украине).
Благодаря высоким объемам производства Одесская область не только обеспечивает продовольственную безопасность региона, но и оказывает существенное влияние на общеукраинский рынок сельскохозяйственной продукции. Это также способствует укреплению экономики региона и созданию рабочих мест. Растениеводство Одесчины продолжает развиваться, закрепляя за собой статус ведущего аграрного региона Украины.
Также мы писали, что в Одесской области продолжается жатва. По состоянию на сегодняшний день уже собрано более 2 миллионов тонн зерна, а площадь обмолоченных полей составляет более 500 тысяч гектаров.
Отметим, что изменения климата заставляют аграриев Бессарабии начинать уборочную кампанию раньше обычного. В этом году жатва стартовала в начале июня, что значительно опережает сроки, типичные 3-5 лет назад.
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