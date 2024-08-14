Результати збору ранніх зернових на Одещині: Кіпер

Комбайни працюють в полях на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Фермери Одеської області повністю завершили збір ранніх зернових та зернобобових культур. Насьогодні намолочено понад три тисячі тонн зернових культур, що перевищило результати минулого року.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Результати збору ранніх зернових

пшениця (озима та яра) — 2498,7 тис. тонн при врожайності 34,9 ц/га;

ячмінь (озимий та ярий) — 897,4 тис. тонн при врожайності 31,3 ц/га;

горох — 142,7 тис. тонн при врожайності 23,9 ц/га.

"В усіх категоріях господарств обмолочено 1072,9 тис. га, намолочено 3552,9 тис. тонн зернових культур, що становить 101,4% до рівня минулого року", — написав Олег Кіпер.