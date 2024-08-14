Результати збору ранніх зернових на Одещині: Кіпер

На Одещині завершився збір ранніх зернових — які результати
14 серпня 2024 14:45
Комбайни працюють в полях на Одещині. Фото: Новини.LIVE
Фермери Одеської області повністю завершили збір ранніх зернових та зернобобових культур. Насьогодні намолочено понад три тисячі тонн зернових культур, що перевищило результати минулого року.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
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Результати збору ранніх зернових
- пшениця (озима та яра) — 2498,7 тис. тонн при врожайності 34,9 ц/га;
- ячмінь (озимий та ярий) — 897,4 тис. тонн при врожайності 31,3 ц/га;
- горох — 142,7 тис. тонн при врожайності 23,9 ц/га.
"В усіх категоріях господарств обмолочено 1072,9 тис. га, намолочено 3552,9 тис. тонн зернових культур, що становить 101,4% до рівня минулого року", — написав Олег Кіпер.
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