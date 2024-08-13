Присвоила миллион из бюджета: в Николаевской области осудили бухгалтершу

Деньги и наручники. Иллюстративное фото: wirestock

К лишению свободы приговорили жительницу Николаевщины, которая присвоила более миллиона гривен из бюджета. Пока она занимала должность бухгалтером, воспользовалась случаем и начислила себе лишние выплаты.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Детали преступления

Суд установил, что 49-летняя женщина, будучи в должности главного бухгалтера Первомайской общины, с марта 2019 по декабрь 2020 незаконно начисляла себе заработную плату, значительно превышая установленный оклад. В общей сложности она присвоила почти 1,2 миллиона гривен.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Решение суда

В ходе судебного процесса прокурору удалось доказать ее вину. Суд признал бухгалтера виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 2, ч.3 ст. 191 УК Украины) и приговорил ее к 8 годам 4 месяцам лишения свободы.