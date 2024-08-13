Привласнила мільйон з бюджету: на Миколаївщині зсудили бухгалтерку

На Миколаївщині бухгалтерка привласнила бюджетні кошти — що вирішив суд
До позбавлення волі засудили жительку Миколаївщини, яка привласнила понад мільйона гривень з бюджету. Поки вона обіймала посаду бухгалтером, скористалась нагодою й нарахувала собі зайві виплати.
Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.
Деталі злочину
Суд встановив, що 49-річна жінка, перебуваючи на посаді головного бухгалтера Первомайської громади, з березня 2019 року по грудень 2020 року незаконно нараховувала собі заробітну плату, значно перевищуючи встановлений оклад. Загалом вона привласнила майже 1,2 мільйона гривень.
Рішення суду
Під час судового процесу прокурору вдалося довести її провину. Суд визнав бухгалтерку винною за кількома статтями Кримінального кодексу України (ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 2, ч.3 ст. 191 КК України) та засудив її до 8 років 4 місяців позбавлення волі.
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