Привласнила мільйон з бюджету: на Миколаївщині зсудили бухгалтерку

Гроші та кайданки. Ілюстративне фото: wirestock

До позбавлення волі засудили жительку Миколаївщини, яка привласнила понад мільйона гривень з бюджету. Поки вона обіймала посаду бухгалтером, скористалась нагодою й нарахувала собі зайві виплати.

Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

Суд встановив, що 49-річна жінка, перебуваючи на посаді головного бухгалтера Первомайської громади, з березня 2019 року по грудень 2020 року незаконно нараховувала собі заробітну плату, значно перевищуючи встановлений оклад. Загалом вона привласнила майже 1,2 мільйона гривень.

Допис прокуратури. Фото: скриншот

Рішення суду

Під час судового процесу прокурору вдалося довести її провину. Суд визнав бухгалтерку винною за кількома статтями Кримінального кодексу України (ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 2, ч.3 ст. 191 КК України) та засудив її до 8 років 4 місяців позбавлення волі.