В Одесі посадовця міськради суд відсторонив від посади: деталі

Від посади відсторонили одного з підозрюваних посадовців Одеської міськради. Фото: БЕБ

Суд відсторонив від посади заступника департаменту муніципальної безпеки Одеси Юрія Савченко, який підозрюється у зловживанні становищем та розкраданні бюджету. Проте його начальник, Віктор Кузнецов, якому за ці ж злочини загрожує ув'язнення, залишився при владі.

Про це Новини.LIVE дізнались з рішень, ухвалених Київським районним судом Одеси.

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За даними слідства, посадовці Одеської міськради вдвічі переплатили за тактичний одяг і бронеплити, придбані у підприємств, фактично змарнувавши 3,9 млн грн місцевого бюджету.

У березні 2022 року департамент закупив 21 тонну бронеплит у компанії "Еверласт" за 5,6 млн грн. Одеса забезпечила придбання металу, а підприємство взяло на себе зобов'язання нарізати його та виготовити плитоноски. Хоча матеріал був сертифікованим, правоохоронці виявили значне завищення цін під час цієї закупівлі.

Заробили на завищенних цінах. Фото: БЕБ

Крім того, департамент переплатив за партію кепок для військових за 300 грн та берців за 800 грн. У березні 2022 року департамент закупив 100 кепок за 24 тис. грн та 300 пар берців за 519 тис. грн у ФОП Спіцин О.В. Усі закупівлі здійснювалися без проведення тендерів.

Підозри та запобіжні заходи

Прокуратура Одеської області повідомила посадовцям про підозру в зловживанні службовим становищем та внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм може загрожувати до шести років за ґратами.

Прокуратура просила для Кузнецова заставу в розмірі майже 4 мільйони гривень — відповідно до розміру завданих збитків. Проте Київський суд відпустив обох фігурантів під заставу 2,3 мільйона гривень для кожного.