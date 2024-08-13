В Одесі посадовця міськради суд відсторонив від посади: деталі

Відсторонений судом — в Одесі муніципальна безпека залишилась без заступника
Суд відсторонив від посади заступника департаменту муніципальної безпеки Одеси Юрія Савченко, який підозрюється у зловживанні становищем та розкраданні бюджету. Проте його начальник, Віктор Кузнецов, якому за ці ж злочини загрожує ув'язнення, залишився при владі.
Про це Новини.LIVE дізнались з рішень, ухвалених Київським районним судом Одеси.
У чому звинувачуються
За даними слідства, посадовці Одеської міськради вдвічі переплатили за тактичний одяг і бронеплити, придбані у підприємств, фактично змарнувавши 3,9 млн грн місцевого бюджету.
У березні 2022 року департамент закупив 21 тонну бронеплит у компанії "Еверласт" за 5,6 млн грн. Одеса забезпечила придбання металу, а підприємство взяло на себе зобов'язання нарізати його та виготовити плитоноски. Хоча матеріал був сертифікованим, правоохоронці виявили значне завищення цін під час цієї закупівлі.
Крім того, департамент переплатив за партію кепок для військових за 300 грн та берців за 800 грн. У березні 2022 року департамент закупив 100 кепок за 24 тис. грн та 300 пар берців за 519 тис. грн у ФОП Спіцин О.В. Усі закупівлі здійснювалися без проведення тендерів.
Підозри та запобіжні заходи
Прокуратура Одеської області повідомила посадовцям про підозру в зловживанні службовим становищем та внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм може загрожувати до шести років за ґратами.
Прокуратура просила для Кузнецова заставу в розмірі майже 4 мільйони гривень — відповідно до розміру завданих збитків. Проте Київський суд відпустив обох фігурантів під заставу 2,3 мільйона гривень для кожного.
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