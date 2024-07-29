Розкрадання коштів в Одеській міській раді: офіційні деталі

В Одесі викрили чиновників міської ради. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура підтвердила та припинила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для територіальної оборони та добровольчих формувань Одеси. Головними підозрюваними стали керівник департаменту муніципальної безпеки Віктор Кузнєцов та його заступник Юрій Савченко.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Зловживання службовим становищем

За даними слідства, посадовці Одеської міськради вдвічі переплатили за тактичний одяг і бронеплити, придбані у підприємств, фактично змарнувавши 3,9 млн грн місцевого бюджету.

В Одесі накрили схему розкрадання коштів. Фото: БЕБ

У березні 2022 року департамент придбав 21 тонну бронеплит у одеської фірми "Еверласт" за 5,6 млн грн. Тоді Одеса придбала метал, а підприємство зобов'язалося нарізати його та пошити плитоноски. Метал є сертифікованим, однак, за даними правоохоронців, тоді ціни на нього відчутно завищили.

Заробили на завищенних цінах. Фото: БЕБ

Крім того, департамент переплатив за партію кепок для військових за 300 грн та берців за 800 грн. У березні 2022 року департамент закупив 100 кепок за 24 тис. грн та 300 пар берців за 519 тис. грн у ФОП Спіцин О.В. Усі закупівлі здійснювалися без проведення тендерів.

Підозри та запобіжні заходи

Прокуратура Одеської області повідомила посадовцям про підозру в зловживанні службовим становищем та внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм може загрожувати до шести років за ґратами.

Крім цього, правоохоронці перевіряють законність дій підприємств-постачальників та шляхи отримання ними поставлених товарів. Адже без співучасників такі схеми були б неможливі.

Заробіток на закупівлях на Одещині

Ми писали, що голова Сергіївської сільради Білгород-Дністровського району підозрюється у заволодінні бюджетними коштами та відмиванні майна. Йдеться про Чередниченка Анатолія, який нажився на понад один мільйон гривень на відновленні будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів.

Також раніше в Одесі аналітики Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили підозрілий тендер на капітальний ремонт школи та прилеглої території. Посадовці планували витратити на роботи майже 68 млн гривень з бюджету, однак договір довелось розірвати.