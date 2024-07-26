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Обшуки в департаменті Одеської міськради — чиновники під підозрами

26 липня 2024 13:16
Верзілова Єлизавета - редактор
Обшуки в Одеській міськраді: у чому підозрюють чиновників
Будівля Одеської міської ради. Фото: ОМР
Верзілова Єлизавета - редактор

Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшуки в департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради. За даними ЗМІ, директор департаменту Віктор Кузнєцов та його заступник Юрій Савченко отримали підозри у зловживанні службовим становищем. 

Про це повідомляють ЗМІ.

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Підозри чиновникам

Обшуки стосуються розслідування закупівель бронежилетів та елементів військової екіпіровки за нібито завищеними цінами. Йдеться про закупівлю 1,5 тис. бронежилетів по 3,7 тис. грн кожен для потреб одеської територіальної оборони. 

У березні 2022 року департамент придбав 21 тонну бронеплит у одеської фірми "Еверласт" за 5,6 млн грн. Тоді Одеса придбала метал, а підприємство зобов'язалося нарізати його та пошити плитоноски. Метал є сертифікованим, однак, за даними правоохоронців, тоді ціни на нього відчутно завищили.

Крім того, департамент переплатив за партію кепок для військових по 300 грн та берців по 800 грн. У березні 2022 року департамент закупив 100 кепок за 24 тис. грн та 300 пар берців за 519 тис. грн у ФОП Спіцин О.В. Усі закупівлі здійснювалися без проведення тендерів.

У чому підозрюються чиновники

Правоохоронці підозрюють чиновників у нанесенні бюджету збитків на суму 2 млн 614 ти. грн. Детективи з'ясували, що департамент оплачував продукцію та приймав її на баланс, але фактично вона з'являлася пізніше та вже іншої якості. Як повідомляють ЗМІ, до Київського районного суду вже подані клопотання про взяття Кузнєцова та Савченка під варту за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Заробіток на закупівлях на Одещині

Ми писали, що голова Сергіївської сільради Білгород-Дністровського району підозрюється у заволодінні бюджетними коштами та відмиванні майна.  Йдеться про Чередниченка Анатолія, який нажився на понад один мільйон гривень на відновленні будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів.

Також раніше  в  Одесі аналітики Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили підозрілий тендер на капітальний ремонт школи та прилеглої території. Посадовці планували витратити на роботи майже 68 млн гривень з бюджету, однак договір довелось розірвати.

СБУ Одеса війна обшуки корупція Одеська область міська рада Кримінал Новини Одеси підозра закупівлі БЕБ

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