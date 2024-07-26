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Обыски в департаменте Одесского горсовета — чиновники под подозрениями

26 июля 2024 13:16
Верзилова Єлизавета - редактор
Обыски в Одесском горсовете: в чем подозревают чиновников
Здание городского совета. Фото: ОМР
Верзилова Єлизавета - редактор

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели обыски в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета. По данным СМИ, директор департамента Виктор Кузнецов и его заместитель Юрий Савченко получили подозрения в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщают СМИ.

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Подозрения чиновникам

Обыски касаются расследования закупок бронежилетов и элементов военной экипировки по якобы завышенным ценам. Речь идет о закупке 1,5 тыс. бронежилетов по 3,7 тыс. грн каждый для нужд одесской территориальной обороны.

В марте 2022 года департамент приобрел 21 тонну бронеплит у одесской фирмы "Эверласт" за 5,6 млн грн. Тогда Одесса приобрела металл, а предприятие обязалось нарезать его и сшить плитоноски. Металл сертифицирован, однако, по данным правоохранителей, тогда цены на него ощутимо завысили.

Кроме того, департамент переплатил за партию кепок для военных по 300 грн и берцов по 800 грн. В марте 2022 года департамент закупил 100 кепок за 24 тыс. грн и 300 пар берцев за 519 тыс. грн у ФЛП Спицын А.В. Все закупки производились без проведения тендеров.

В чем подозреваются чиновники

Правоохранители подозревают чиновников в нанесении бюджета ущерба на сумму 2 млн 614 тыс. грн. Детективы выяснили, что департамент оплачивал продукцию и принимал ее на баланс, но фактически она появлялась позже и другого качества. Как сообщают СМИ, в Киевский районный суд уже поданы ходатайства о взятии Кузнецова и Савченко под стражу по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Заработок на закупках в Одесской области

Мы писали, что глава Сергеевского сельсовета Белгород-Днестровского района подозревается в завладении бюджетными средствами и отмывании имущества. Речь идет о Чередниченко Анатолии, который нажился более чем на миллион гривен на восстановлении домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов.

Также ранее в Одессе аналитики Бюро экономической безопасности выявили подозрительный тендер на капитальный ремонт школы и прилегающей территории. Чиновники планировали потратить на работы почти 68 млн грн из бюджета, однако договор пришлось расторгнуть.

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