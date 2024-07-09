В Одесі БЕБ попередило розтрату майже 70 млн грн на ремонт школи

Замовник та підрядник укладають договір. Ілюстративне фото: Freepik

В Одесі аналітики Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили підозрілий тендер на капітальний ремонт школи та прилеглої території. Посадовці планували витратити на роботи майже 68 мільйонів гривень з бюджету, однак договір довелось розірвати.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

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Деталі діяльності

Управління капбудівництва Одеської міської ради ради проводило аукціон у форматі відритих торгів на ремонт у закладі освіти та його території. За результатами тендеру, переможцем стало товариство, яке спеціалізувалося на будівництві житлових і нежитлових будівель. Остаточна цінова пропозиція тендерної закупівлі склала майже 68 мільйонів гривень.

Однак переможець торгів не надав документи про наявність відповідної матеріально-технічної бази та необхідної кількості працівників для виконання вказаних робіт. Тому замовник скасував своє рішення про визнання компанії переможцем тендеру та відмінив закупівлю.

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Ми писали, що у травні поточного року Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на ремонт будівлі та території загальноосвітньої школи №12, розташованої на вул. Марсельська, 6. Тоді попередня вартість робіт склала 68 972 500 гривень, однак згодом закупівлю скасували.

Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Також ми писали, що управління капітального будівництва Одеської міської ради продовжує оголошувати закупівлі на капітальний ремонт закладів освіти. Так, у школі №61 мають провести відповідні роботи, а їхню вартість оцінили у 120 мільйонів гривень.