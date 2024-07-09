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Хотіли вкрасти майже 70 мільйонів — на Одещині запобігли розтраті на закупівлях

9 липня 2024 15:47
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі БЕБ попередило розтрату майже 70 млн грн на ремонт школи
Замовник та підрядник укладають договір. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі аналітики Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили підозрілий тендер на капітальний ремонт школи та прилеглої території. Посадовці планували витратити на роботи майже 68 мільйонів гривень з бюджету, однак договір довелось розірвати.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

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Деталі діяльності

Управління капбудівництва Одеської міської ради ради проводило аукціон у форматі відритих торгів на ремонт у закладі освіти та його території. За результатами тендеру, переможцем стало товариство, яке спеціалізувалося на будівництві житлових і нежитлових будівель. Остаточна цінова пропозиція тендерної закупівлі склала майже 68 мільйонів гривень.

Однак переможець торгів не надав документи про наявність відповідної матеріально-технічної бази та необхідної кількості працівників для виконання вказаних робіт. Тому замовник скасував своє рішення про визнання компанії переможцем тендеру та відмінив закупівлю.

Більше про тендери для закладів освіти Одеси

Ми писали, що у травні поточного року  Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на ремонт будівлі та території загальноосвітньої школи №12, розташованої на вул. Марсельська, 6. Тоді попередня вартість робіт склала 68 972 500 гривень, однак згодом закупівлю скасували. 

Відмінений тендер на ремонт школи в Одесі
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Також ми писали, що управління капітального будівництва Одеської міської ради продовжує оголошувати закупівлі на капітальний ремонт закладів освіти. Так, у школі №61 мають провести відповідні роботи, а їхню вартість оцінили у 120 мільйонів гривень.

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