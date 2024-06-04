Понад 120 мільйонів гривень планують витратити на ремонт школи в Одесі

На ремонт школи в Одесі планують витратити понад 100 мільйонів — черговий тендер на Prozorro
Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило черговий тендер на капітальний ремонт будівлі закладу освіти. Згідно з інформацією, роботи планують зробити в школі №61, а оцінили їх у понад 120 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Ремонт школи №61
Тендер передбачає капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території школи №61 по вул. Академіка Воробйова, 20/1. Очікувана вартість закупівлі становить 120 375 900 гривень, а роботи мають бути завершені до кінця 2025 року.
Пропозиції прийматимуть до 15 червня включно. Дата початку аукціону призначена на 19 червня — його проведуть у форматі відкритих торгів з особливостями.
Що планують зробити
- Улаштування ґанків та дашків, встановлення пандусів;
- ремонт фасадів, покрівлі та утеплення даху;
- заміну дверей та вікон;
- роботи з проведення каналізації;
- утеплення та опорядження фасадів;
- відновлення вимощення та посилення фундаментів.
Інші тендери на ремонт закладів освіти на Одещині
Ми писали раніше, що згідно з закупівлею, яку Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило минулого тижня, ремонтні роботи також планують зробити в школі №39. Їхня вартість оцінена у понад 100 мільйонів гривень.
Окрім цього, у смт Таїрове запланували роботи у будівлі загальноосвітньої школи, які оцінили у майже 30 мільйонів гривень. Підрядник має здати об'єкт вже наступної весни.
Також у Пересипському районі Одеси проведуть капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №67. Попередня вартість робіт становить понад 11 мільйонів гривень.
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