Понад 120 мільйонів гривень планують витратити на ремонт школи в Одесі

Школа в Одесі, на ремонт якої планують витратити 120 мільйонів гривень. Фото: google.maps

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило черговий тендер на капітальний ремонт будівлі закладу освіти. Згідно з інформацією, роботи планують зробити в школі №61, а оцінили їх у понад 120 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Ремонт школи №61

Тендер передбачає капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території школи №61 по вул. Академіка Воробйова, 20/1. Очікувана вартість закупівлі становить 120 375 900 гривень, а роботи мають бути завершені до кінця 2025 року.

Пропозиції прийматимуть до 15 червня включно. Дата початку аукціону призначена на 19 червня — його проведуть у форматі відкритих торгів з особливостями.

Що планують зробити

Улаштування ґанків та дашків, встановлення пандусів;

ремонт фасадів, покрівлі та утеплення даху;

заміну дверей та вікон;

роботи з проведення каналізації;

утеплення та опорядження фасадів;

відновлення вимощення та посилення фундаментів.

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Ми писали раніше, що згідно з закупівлею, яку Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило минулого тижня, ремонтні роботи також планують зробити в школі №39. Їхня вартість оцінена у понад 100 мільйонів гривень.

Окрім цього, у смт Таїрове запланували роботи у будівлі загальноосвітньої школи, які оцінили у майже 30 мільйонів гривень. Підрядник має здати об'єкт вже наступної весни.

Також у Пересипському районі Одеси проведуть капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №67. Попередня вартість робіт становить понад 11 мільйонів гривень.