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На ремонт школи в Одесі планують витратити понад 100 мільйонів — черговий тендер на Prozorro

4 червня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Понад 120 мільйонів гривень планують витратити на ремонт школи в Одесі
Школа в Одесі, на ремонт якої планують витратити 120 мільйонів гривень. Фото: google.maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило черговий тендер на капітальний ремонт будівлі закладу освіти. Згідно з інформацією, роботи планують зробити в школі №61, а оцінили їх у понад 120 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE  дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Ремонт школи №61

Тендер передбачає капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території школи №61 по вул. Академіка Воробйова, 20/1. Очікувана вартість закупівлі становить 120 375 900 гривень, а роботи мають бути завершені до кінця 2025 року.

Пропозиції прийматимуть до 15 червня включно. Дата початку аукціону призначена на 19 червня — його проведуть у форматі відкритих торгів з особливостями.

Що планують зробити

  • Улаштування ґанків та дашків, встановлення пандусів;
  • ремонт фасадів, покрівлі та утеплення даху;
  • заміну дверей та вікон;
  • роботи з проведення каналізації;
  • утеплення та опорядження фасадів;
  • відновлення вимощення та посилення фундаментів.

Інші тендери на ремонт закладів освіти на Одещині

Ми писали раніше, що згідно з закупівлею, яку Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило минулого тижня, ремонтні роботи також планують зробити в школі №39. Їхня вартість оцінена у понад 100 мільйонів гривень.

Окрім цього, у смт Таїрове запланували роботи у будівлі загальноосвітньої школи, які оцінили у майже 30 мільйонів гривень. Підрядник має здати об'єкт вже наступної весни.

Також у Пересипському районі Одеси проведуть капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №67. Попередня вартість робіт становить понад 11 мільйонів гривень.

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