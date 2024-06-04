Более 120 миллионов гривен планируют потратить на ремонт школы в Одессе

Школа в Одессе, на ремонт которой планируется потратить 120 миллионов гривен. Фото: google.maps

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило очередной тендер на капитальный ремонт здания учебного заведения. Согласно информации, работы планируют провести в школе №61, а оценили их более чем в 120 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Ремонт школы №61

Тендер предусматривает капитальный ремонт здания и элементов благоустройства близлежащей территории школы №61 по ул. Академика Воробьева, 20/1. Ожидаемая стоимость закупки составляет 120 375 900 гривен, а работы должны быть завершены до конца 2025 года.

Предложения будут приниматься до 15 июня включительно. Дата начала аукциона назначена на 19 июня — его проведут в формате открытых торгов с особенностями.

Что планируют сделать

Устройство крылец и козырьков, установка пандусов;

ремонт фасадов, кровли и утепление кровли;

замена дверей и окон;

работы по проведению канализации;

утепление и отделка фасадов;

восстановление отмостки и усиление фундаментов.

Другие тендеры на ремонт учебных заведений на Одесчине

Мы писали ранее, что согласно закупке, которую Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило на прошлой неделе, ремонтные работы также планируют провести в школе №39. Их стоимость оценена более чем в 100 миллионов гривен.

Кроме этого, в пгт Таирово запланировали работы в здании общеобразовательной школы, которые оценили почти в 30 миллионов гривен. Подрядчик должен сдать объект уже следующей весной.

Также в Пересыпском районе Одессы будет проведен капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №67. Предварительная стоимость работ составляет более 11 миллионов гривен.