Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На ремонт школы в Одессе планируют потратить более 100 миллионов — очередной тендер на Prozorro arrow

На ремонт школы в Одессе планируют потратить более 100 миллионов — очередной тендер на Prozorro

4 июня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Более 120 миллионов гривен планируют потратить на ремонт школы в Одессе
Школа в Одессе, на ремонт которой планируется потратить 120 миллионов гривен. Фото: google.maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило очередной тендер на капитальный ремонт здания учебного заведения. Согласно информации, работы планируют провести в школе №61, а оценили их более чем в 120 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:
На ремонт школы в Одессе потратят 120 миллионов
Объявления аукциона. Фото: скриншот

Ремонт школы №61

Тендер предусматривает капитальный ремонт здания и элементов благоустройства близлежащей территории школы №61 по ул. Академика Воробьева, 20/1. Ожидаемая стоимость закупки составляет 120 375 900 гривен, а работы должны быть завершены до конца 2025 года.

Предложения будут приниматься до 15 июня включительно. Дата начала аукциона назначена на 19 июня — его проведут в формате открытых торгов с особенностями.

Что планируют сделать

  • Устройство крылец и козырьков, установка пандусов;
  • ремонт фасадов, кровли и утепление кровли;
  • замена дверей и окон;
  • работы по проведению канализации;
  • утепление и отделка фасадов;
  • восстановление отмостки и усиление фундаментов.

Другие тендеры на ремонт учебных заведений на Одесчине

Мы писали ранее, что согласно закупке, которую Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило на прошлой неделе, ремонтные работы также планируют провести в школе №39. Их стоимость оценена более чем в 100 миллионов гривен.

Кроме этого, в пгт Таирово запланировали работы в здании общеобразовательной школы, которые оценили почти в 30 миллионов гривен. Подрядчик должен сдать объект уже следующей весной.

Также в Пересыпском районе Одессы будет проведен капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №67. Предварительная стоимость работ составляет более 11 миллионов гривен.

закупки
Одесса
ремонт
Новости Одессы
тендер
Одесская ОГА
школа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня