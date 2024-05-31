Знову десятки мільйонів на ремонт школи — на Одещині оголосили черговий тендер
В Одеській області не припиняють оголошувати закупівлі на ремонти у закладах освіти. Так, у смт Таїрове запланували роботи у будівлі загальноосвітньої школи, які оцінили у майже 30 мільйонів гривень. Підрядник має здати об'єкт вже наступної весни.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Більше про тендер
В Одесі планують зробити капітальний ремонт будівлі літери "А" Таїровсьокї загальноосвітньої школи, що розташована на вул. 40-річчя Перемоги, 24. Зазначимо, що замовником стала Таїровська селищна рада, яка готове витратити на ремонт 27 621 081,4 гривень. Початок аукціону призначено на 13 травня, а здати роботи підрядник повинен до 31 березня 2025 року.
Що планують зробити
- Улаштування ґанків та дашків, встановлення пандусів;
- ремонт фасадів, покрівлі та утеплення даху;
- заміну дверей та вікон;
- роботи з проведення каналізації;
- утеплення та опорядження фасадів;
- відновлення вимощення та посилення фундаментів.
Більше про ремонти у закладах освіти на Одещині
Ми писали, що Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило черговий тендер на проведення ремонтних робіт у будівлі закладу освіти. Згідно з інформацією, роботи планують зробити в школі №39, а їхня вартість оцінена у понад 100 мільйонів гривень.
Окрім цього, у місті Арциз Болградського району Одещини запланували відремонтувати будівлі ліцею №5. Роботи оцінили у майже 100 мільйонів гривень, а підрядник має здати об'єкт до кінця наступного року.
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