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Знову десятки мільйонів на ремонт школи — на Одещині оголосили черговий тендер

31 травня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Знову десятки мільйонів на ремонт школи — на Одещині оголосили черговий тендер
Будівля школи, на ремонт якої потребують 30 мільйонів гривень. Фото: google.maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області не припиняють оголошувати закупівлі на ремонти у закладах освіти. Так, у смт Таїрове запланували роботи у будівлі загальноосвітньої школи, які оцінили у майже 30 мільйонів гривень.  Підрядник має здати об'єкт вже наступної весни.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

В Одесі планують зробити капітальний ремонт будівлі  літери "А" Таїровсьокї загальноосвітньої школи, що розташована на вул. 40-річчя Перемоги, 24. Зазначимо, що замовником стала Таїровська селищна рада, яка готове витратити на ремонт 27 621 081,4 гривень. Початок аукціону призначено на 13 травня, а здати роботи підрядник повинен до 31 березня  2025 року.

Що планують зробити

  • Улаштування ґанків та дашків, встановлення пандусів;
  • ремонт фасадів, покрівлі та утеплення даху;
  • заміну дверей та вікон;
  • роботи з проведення каналізації;
  • утеплення та опорядження фасадів;
  • відновлення вимощення та посилення фундаментів.

Більше про ремонти у закладах освіти на Одещині

Ми писали, що Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило черговий тендер на проведення ремонтних робіт у будівлі закладу освіти. Згідно з інформацією, роботи планують зробити в школі №39, а їхня вартість оцінена у понад 100 мільйонів гривень.

Окрім цього, у місті Арциз Болградського району Одещини запланували відремонтувати будівлі ліцею №5. Роботи оцінили у майже 100 мільйонів гривень, а підрядник має здати об'єкт до кінця наступного року. 

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