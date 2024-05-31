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Снова десятки миллионов на ремонт школы — на Одесчине объявили очередной тендер

31 мая 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Снова десятки миллионов на ремонт школы — на Одесчине объявили очередной тендер
Здание школы, на ремонт которой требуется 30 миллионов гривен. Фото: google.maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области не прекращают объявлять закупки на ремонты в учебных заведениях. Так, в пгт Таирово запланировали работы в здании общеобразовательной школы, которые оценили почти 30 миллионов гривен. Подрядчик должен сдать объект уже следующей весной.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Больше о тендере

В Одессе планируют произвести капитальный ремонт здания буквы "А" Таировской общеобразовательной школы, расположенной на ул. 40-летия Победы, 24. Отметим, что заказчиком стал Таировский поссовет, который готов потратить на ремонт 27 621 081,4 гривен. Начало аукциона назначено на 13 мая, а сдать подрядчик должен до 31 марта 2025 года.

Что планируют сделать

  • Устройство крыльц и дашек, установка пандусов;
  • ремонт фасадов, кровли и утепления кровли;
  • замену дверей и окон;
  • работы по проведению канализации;
  • утепление и отделка фасадов;
  • восстановление отмостки и усиления фундаментов.

Больше о ремонтах в учебных заведениях на Одесчине

Мы писали, что Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило очередной тендер на проведение ремонтных работ в здании учебного заведения. Согласно информации, работы планируют сделать в школе №39, а их стоимость оценена более чем в 100 миллионов гривен.

Кроме того, в городе Арциз Болградского района Одесчины запланировали отремонтировать здания лицея №5. Работы оценили почти в 100 миллионов гривен, а подрядчик должен сдать объект до конца следующего года.

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