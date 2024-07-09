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Хотели украсть почти 70 миллионов — в Одесской области предотвратили растрату на закупках

9 июля 2024 15:47
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе БЭБ предупредило растрату почти 70 млн грн на ремонт школы
Заказчик и подрядчик заключают договор. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе аналитики Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили подозрительный тендер на капитальный ремонт школы и близлежащей территории. Чиновники планировали потратить на работы почти 68 миллионов гривен из бюджета, однако договор пришлось расторгнуть.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

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Детали деятельности

Управление капстроительства Одесского городского совета проводило аукцион в формате открытых торгов на ремонт в учебном заведении и его территории. По результатам тендера, победителем стало общество, специализировавшееся на строительстве жилых и нежилых зданий. Окончательное ценовое предложение тендерной закупки составило около 68 миллионов гривен.

Однако победитель торгов не предоставил документов о наличии соответствующей материально-технической базы и необходимого количества работников для выполнения указанных работ. Поэтому заказчик упразднил свое решение о признании компании победителем тендера и отменил закупку.

Больше о тендерах для учебных заведений Одессы

Мы писали, что в мае текущего года Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на ремонт здания и территории общеобразовательной школы №12, расположенной по ул. Марсельская, 6. Тогда предварительная стоимость работ составила 68 972 500 гривен, однако впоследствии закупку отменили.

Отменен тендер на ремонт школы в Одессе
Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Также мы писали, что управление капитального строительства Одесского городского совета продолжает объявлять закупки на капитальный ремонт учебных заведений. Так, в школе №61 должны провести соответствующие работы, а их стоимость оценили в 120 миллионов гривен.

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