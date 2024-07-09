В Одессе БЭБ предупредило растрату почти 70 млн грн на ремонт школы

Хотели украсть почти 70 миллионов — в Одесской области предотвратили растрату на закупках
В Одессе аналитики Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили подозрительный тендер на капитальный ремонт школы и близлежащей территории. Чиновники планировали потратить на работы почти 68 миллионов гривен из бюджета, однако договор пришлось расторгнуть.
Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.
Детали деятельности
Управление капстроительства Одесского городского совета проводило аукцион в формате открытых торгов на ремонт в учебном заведении и его территории. По результатам тендера, победителем стало общество, специализировавшееся на строительстве жилых и нежилых зданий. Окончательное ценовое предложение тендерной закупки составило около 68 миллионов гривен.
Однако победитель торгов не предоставил документов о наличии соответствующей материально-технической базы и необходимого количества работников для выполнения указанных работ. Поэтому заказчик упразднил свое решение о признании компании победителем тендера и отменил закупку.
Больше о тендерах для учебных заведений Одессы
Мы писали, что в мае текущего года Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на ремонт здания и территории общеобразовательной школы №12, расположенной по ул. Марсельская, 6. Тогда предварительная стоимость работ составила 68 972 500 гривен, однако впоследствии закупку отменили.
Также мы писали, что управление капитального строительства Одесского городского совета продолжает объявлять закупки на капитальный ремонт учебных заведений. Так, в школе №61 должны провести соответствующие работы, а их стоимость оценили в 120 миллионов гривен.
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