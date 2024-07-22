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Збагатів на відновленні будинків, пошкоджених обстрілами — викрили голову сільради на Одещині

22 липня 2024 15:45
Верзілова Єлизавета - редактор
Наживався на війні: затримано голову Сергіївської сільради Одещини
Правоохоронці затримали зловмисників на Одещині на розкраданні бюджету. Фото: Одеська обласна прокуратура
Верзілова Єлизавета - редактор

Голова Сергіївської сільради Білгород-Дністровського району підозрюється у заволодінні бюджетними коштами та відмиванні майна.  Йдеться про Чередниченка Анатолія, який нажився на понад один мільйон гривень на відновленні будинків, пошкоджених в наслідок ворожих обстрілів. Тепер меру та його спільникам загрожує позбавлення волі.

Про це у понеділок, 22 липня, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури

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Деталі схеми

Чередниченко створив схему розкрадання коштів, виділених на відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок ракетних ударів РФ. Для реалізації цієї схеми він залучив директора комунального підприємства, підрядника та інженера з технічного нагляду.

Чередниченка підозрюють у розкраданні бюджету
Голова Сергіївської сільради Чередниченко Анатолій. Фото: Думська 
Голова сільради на Одещині нажився на війні
Правоохоронці фіксують злочин. Фото: Нацполіція

Спільники заволоділи бюджетними коштами під час капітального ремонту житлових будинків в селищах Сергіївка та Чабанське, які постраждали від ворожих обстрілів. Вони завищили обсяги фактично виконаних робіт та вартість використаних будівельних матеріалів, що призвело до незаконного перерахування майже 1,4 млн гривень на рахунок підрядника. Надалі ці гроші були розподілені між учасниками організованої групи.  Крім того, Чередниченко спільно з начальником комунального підприємства оформили на роботу 12 фіктивних працівників, яким виплатили понад 1 млн гривень.

Спільниця голови сільради Одещини
Затримано спільницю Чередниченка. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили про підозру чотирьом фігурантам — селищному голові, директору комунального підприємства, інженеру з технагляду та підрядникові. Залежно від участі та ролі у злочинній схемі їхні дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 та 5 ст. 191, ч. 3 та 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 
  • ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),
  • ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення). 

Максимальне покарання за інкримінованими статтями — позбавлення волі до 12 років з

Випадки розкрадання бюджету на Одещині

Ми писали, що колишній посадовець Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України підозрюється у махінаціях із закупівлями. Через його діяльність держава зазнала збитків на понад мільйон гривень.

Також в Одесі аналітики Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили підозрілий тендер на капітальний ремонт школи та прилеглої території. Посадовці планували витратити на роботи майже 68 млн грн з бюджету, однак договір довелось розірвати.

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