Наживался на войне: задержан председатель Сергеевского сельсовета Одесчины

Обогатился на восстановлении домов, поврежденных обстрелами — накрыли главу сельсовета на Одесчине
Глава Сергеевского сельсовета Белгород-Днестровского района подозревается в завладении бюджетными средствами и отмывании имущества. Речь идет о Чередниченко Анатолии, который нажился более чем на миллион гривен на восстановлении домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов. Теперь мэру и его сообщникам грозит лишение свободы.
Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Детали схемы
Чередниченко создал схему хищения средств, выделенных на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате ракетных ударов РФ. Для реализации этой схемы он привлек директора коммунального предприятия, подрядчика и инженера по техническому надзору.
Сообщники завладели бюджетными средствами во время капитального ремонта жилых домов в поселках Сергеевка и Чабанское, пострадавших от вражеских обстрелов. Они завысили объемы фактически выполненных работ и стоимость использованных строительных материалов, что привело к незаконному перечислению почти 1,4 млн гривен на счет подрядчика. В последствии эти деньги были распределены между участниками организованной группы. Кроме того, Чередниченко совместно с начальником коммунального предприятия оформили на работу 12 фиктивных работников, которым выплатили более 1 млн гривен.
Что угрожает
На основании собранных доказательств следователи сообщили о подозрении четырем фигурантам — сельскому голове, директору коммунального предприятия, инженеру по технадзору и подрядчику. В зависимости от участия и роли в преступной схеме их действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 4 и 5 ст. 191, ч. 3 и 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),
- ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем),
- ч. 2 и 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).
Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — лишение свободы до 12 лет
Случаи хищения бюджета в Одесской области
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