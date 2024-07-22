Наживался на войне: задержан председатель Сергеевского сельсовета Одесчины

Правоохранители задержали злоумышленников в Одесской области на хищении бюджета. Фото: Одесская областная прокуратура

Глава Сергеевского сельсовета Белгород-Днестровского района подозревается в завладении бюджетными средствами и отмывании имущества. Речь идет о Чередниченко Анатолии, который нажился более чем на миллион гривен на восстановлении домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов. Теперь мэру и его сообщникам грозит лишение свободы.

Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали схемы

Чередниченко создал схему хищения средств, выделенных на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате ракетных ударов РФ. Для реализации этой схемы он привлек директора коммунального предприятия, подрядчика и инженера по техническому надзору.

Председатель Сергеевского сельсовета Чередниченко Анатолий. Фото: Думская

Правоохранители фиксируют преступление. Фото: Нацполиция

Сообщники завладели бюджетными средствами во время капитального ремонта жилых домов в поселках Сергеевка и Чабанское, пострадавших от вражеских обстрелов. Они завысили объемы фактически выполненных работ и стоимость использованных строительных материалов, что привело к незаконному перечислению почти 1,4 млн гривен на счет подрядчика. В последствии эти деньги были распределены между участниками организованной группы. Кроме того, Чередниченко совместно с начальником коммунального предприятия оформили на работу 12 фиктивных работников, которым выплатили более 1 млн гривен.

Задержана сообщница Чередниченко. Фото: Одесская областная прокуратура

Что угрожает

На основании собранных доказательств следователи сообщили о подозрении четырем фигурантам — сельскому голове, директору коммунального предприятия, инженеру по технадзору и подрядчику. В зависимости от участия и роли в преступной схеме их действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 и 5 ст. 191, ч. 3 и 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем),

ч. 2 и 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — лишение свободы до 12 лет

Случаи хищения бюджета в Одесской области

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