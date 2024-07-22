В Одесі викрили експосадовця Міноборони

ДБР викрили експосадовця Міноборони. Фото: ДБР

Колишній посадовець Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України підозрюється у махінаціях із закупівлями. Через його діяльність держава зазнала збитків на понад мільйон гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Ексчиновник Південного ТКЕУ уклав договір з приватним підприємством на будівництво водогону для одного зі збройних формувань регіону вартістю майже один мільйон гривень. Однак будівництво залишилося лише на папері, а гроші посадовець та підприємець розділили між собою. Через такі махінації, бюджету завдано збитків на майже мільйон гривень.

Обвинувачення та покарання

Колишньому посадовцю пред'явлено підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч.3 ст. 425 КК України), що передбачає до семи років позбавлення волі. Керівника підприємства звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України). Розслідування триває, з метою виявлення інших фактів протиправної діяльності.

Ми писали раніше, що в Одесі аналітики Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили підозрілий тендер на капітальний ремонт школи та прилеглої території. Посадовці планували витратити на роботи майже 68 мільйонів гривень з бюджету, однак договір довелось розірвати.

Також ми повідомляли, що на Одещині у Доброславській ОТГ планувалось зробити ремонт закладу освіти, однак роботи підрядник не виконав, проте гроші за все отримав. За скоєне чоловіку загрожує провести за ґратами до восьми років життя.