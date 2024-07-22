В Одессе разоблачили экс-чиновника Минобороны

Экс-чиновник Миноробороны в Одесской области заработал миллион на строительстве водопровода
Бывший чиновник Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Украины подозревается в махинациях с закупками. Из-за его деятельности государство понесло убытки более чем на миллион гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Разоблачение преступной схемы
Эксчиновник Южного ТКЭУ заключил договор с частным предприятием на строительство водопровода для одного из вооруженных формирований региона стоимостью почти в один миллион гривен. Однако строительство осталось только на бумаге, а деньги чиновник и предприниматель разделили между собой. Из-за таких махинации бюджету нанесен ущерб почти на миллион гривен.
Обвинение и наказание
Бывшему должностному лицу предъявлено подозрение в небрежном отношении к военной службе (ч.3 ст. 425 УК Украины), что предусматривает до семи лет лишения свободы. Руководителя предприятия обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Расследование продолжается с целью выявления других фактов противоправной деятельности.
Мы писали ранее, что в Одессе аналитики Бюро экономической безопасности выявили подозрительный тендер на капитальный ремонт школы и прилегающей территории. Чиновники планировали потратить на работы почти 68 миллионов гривен из бюджета, однако договор пришлось расторгнуть.
Также мы сообщали, что в Одесской области в Доброславской ОТГ планировалось сделать ремонт учебного заведения, однако работы подрядчик не выполнил, однако деньги за все получил. За совершенное мужчине грозит провести за решеткой до восьми лет жизни.
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