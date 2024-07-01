На Одещині підрядник привласнив 300 тисяч - подробиці від поліції

На Одещині викрили підрядника. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Одещині накрили чергову схему розкрадання бюджетних коштів на закупівлях. Так, у Доброславській ОТГ планувалось зробити ремонт закладу освіти, однак роботи підрядник не виконав, проте гроші за все отримав — тепер йому загрожує ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Деталі схеми

У 2022 році управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Доброславської селищної ради уклало договір на проведення капітального ремонту однієї з місцевих гімназій для розміщення внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб. Підрядником виступив 42-річний підприємець з міста Южне.

Однак роботи було виконано не в повному обсязі, а в документації вказали, наче все зробили. Окрім цього, підприємець умисно завищив обсяг та вартість використаних будівельних матеріалів і проведених робіт. Таким чином 300 тисяч гривень з бюджету громади було переведено на рахунок виконавця "просто так".

Яке покарання

Підряднику висунули обвинувачення за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану. Також за ч. 1 ст. 366 ККУ — у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. За скоєне чоловіку загрожує провести за ґратами до восьми років життя.

Корупційні схеми підрядників

Ми писали, що на Одещині місцевий депутат та його спільники підробляли тендерну документацію та вносили неправильні дані до звітності. Таким чином фігуранти привласнили понад 16 мільйонів на закупівлях вуличного освітлення.

Також ми повідомляли, в Одеській області викрили службових осіб комунального підприємства та постачальників, які причетні до розкрадання бюджетних коштів. Спільники на підставі підроблених документів привласнили понад 2 мільйони гривень.