Розкрадання 16 млн грн з бюджету на Одещині: САП запершила сладство

Спецслужбовці викрили корупційну змову на Одещині. Фото: НАБУ

Завершилося слідство у справі депутата Одеської обласної ради та його спільників, які поклали з державного бюджету 16,4 мільйона гривень до власної кишені. Фігуранти підробляли тендерну документацію та вносили неправильні дани до звітності, за що тепер їх чекає ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Деталі справи

Депутат Одеської обласної ради посприяв, аби селищний голова на Одещині уклав договір із підконтрольним йому товариством на облаштування вуличного освітлення. Учасники змови штучно розділили предмет закупівлі на частини (окремі вулиці населеного пункту), кожна з яких за вартістю робіт не перевищувала 1,5 мільйона гривень. А під час укладання договорів вони зависили вартість матеріалів у понад шість разів.

Аби приховати злочин, депутат підробив документацію. Таким чином, йому вдалось перерахувати підряднику 16,4 мільйона гривень.

Яке покарання загрожує

Про підозру повідомили трьом членам організованої групи:

депутату Одеської обласної ради (організація зловживання службовим становищем та службового підроблення);

директору підконтрольного йому товариства (пособництво у зловживанні службовим становищем та службове підроблення);

колишньому селищному голові однієї з територіальних громад Одещини (зловживання службовим становищем та службове підроблення).

Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Випадки фальсифікації документів на Одещині

Ми писали, що в Одеській області викрили службових осіб комунального підприємства та постачальників, які причетні до розкрадання бюджетних коштів. Спільники на підставі підроблених документів привласнили понад 2 мільйони гривень.

Раніше ми писали, що у Миколаєві прокурори розкрили схему привласнення бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель. Так, через недобросовісність підрядників бюджет держави зазнав збитків на понад 16 мільйонів гривень.