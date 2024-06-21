Хищение 16 млн грн из бюджета в Одесской области: САП завершила сладство

Спецслужащие разоблачили коррупционный сговор в Одесской области. Фото: НАБУ

Завершилось следствие по делу депутата Одесского областного совета и его сообщников, которые положили из государственного бюджета 16,4 миллиона гривен в свой карман. Фигуранты подделывали тендерную документацию и вносили неправильные данные в отчетность, за что теперь их ждет заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Детали дела

Депутат Одесского областного совета посодействовал, чтобы поселковый председатель в Одесской области заключил договор с подконтрольным ему обществом на обустройство уличного освещения. Участники заговора искусственно разделили предмет закупки на части (отдельные улицы населенного пункта), каждая из которых по стоимости работ не превышала 1,5 миллиона гривен. А при заключении договоров они завысили стоимость материалов более чем в шесть раз.

Чтобы скрыть преступление, депутат поддел документацию. Таким образом, ему удалось перечислить подрядчику 16,4 миллиона гривен.

Какое наказание грозит

О подозрении сообщили трем членам организованной группы:

депутату Одесского областного совета (организация злоупотребления служебным положением и служебного подлога);

директору подконтрольного ему общества (пособничество в злоупотреблении служебным положением и служебный подлог);

бывшему поселковому председателю одной из территориальных общин Одесчины (злоупотребление служебным положением и служебный подлог).

Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Случаи фальсификации документов в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области разоблачили должностных лиц коммунального предприятия и поставщиков, причастных к хищению бюджетных средств. Сообщники на основании поддельных документов присвоили более 2 миллионов гривен.

Ранее мы писали, что в Николаеве прокуроры раскрыли схему присвоения бюджетных средств за счет проведения закупок. Так, из-за недобросовестности подрядчиков, бюджет государства понес убытки более чем на 16 миллионов гривен.