На Одещині викрили розтрату 2,5 мільйонів з бюджету

БЕБ викрило схему розкрадання коштів на Одещині. Фото: БЕБ

В Одеській області викрили службових осіб комунального підприємства та постачальників, які причетні до розкрадання бюджетних коштів. Спільники на підставі підроблених документів привласнили понад 2 мільйони.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.

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Деталі діяльності

Посадовець комунального підприємства у Білгород-Дністровському районі Одеської області, підприємець та організатор ще до оголошення тендеру розробили план заволодіння бюджетними коштами. За результатами проведеної закупівлі, переможцем стала підконтрольна підозрюваним компанія, яка продала комунальному підприємству теплові насоси за завищеною ціною. Такі дії призвели до розтрати та привласнення 2,5 мільйонів гривень державних коштів.

Дії правоохоронців

У результаті проведених обшуків у помешканнях фігурантів справи було вилучено майже 175 тис. грн, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, що використовувались у незаконній діяльності. На майно підозрюваних накладено арешт, аби забезпечити подальше відшкодування збитків, які вони завдали державі.

Службовій особі комунального підприємства обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Двом іншим спільникам призначили заставу за можливість вийти з СІЗО на час слідства.

Випадки розкрадання бюджетних коштів

Ми писали, що у Миколаєві прокурори розкрили схему привласнення бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель. Так, через недобросовісність підрядників, бюджет держави зазнав збитків на понад 16 мільйонів гривень.

Також стало відомо у ході слідства, що депутат Одеської облради організував схему надходження бюджетних коштів до власної кишені — він підробляв тендерну документацію та вносив неправильні дани до звітності. Своїми діями він разом за спільниками завдав державі збитків на 16,4 мільйона гривень.