В Одесской области разоблачили растрату 2,5 миллионов из бюджета

БЭБ разоблачило схему хищения средств в Одесской области. Фото: БЭБ

В Одесской области разоблачили должностных лиц коммунального предприятия и поставщиков, причастных к хищению бюджетных средств. Сообщники на основании поддельных документов присвоили более 2 миллионов.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

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Детали деятельности

Должностное лицо коммунального предприятия в Белгород-Днестровском районе Одесской области, предприниматель и организатор еще до объявления тендера разработали план завладения бюджетными средствами. По результатам проведенной закупки победителем стала подконтрольная подозреваемым компания, продавшая коммунальному предприятию тепловые насосы по завышенной цене. Такие действия привели к растрате и присвоению 2,5 миллионов гривен государственных средств.

Действия правоохранителей

В результате проведенных обысков в помещениях фигурантов дела изъяли почти 175 тыс. грн, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые использовались в незаконной деятельности. На имущество подозреваемых наложен арест, чтобы обеспечить дальнейшее возмещение ущерба, нанесенного им государству.

Должностному лицу коммунального предприятия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Двум другим подельникам назначили залог за возможность выйти из СИЗО на время следствия.

Случаи хищения бюджетных средств

Мы писали, что в Николаеве прокуроры раскрыли схему присвоения бюджетных средств за счет проведения закупок. Так, из-за недобросовестности подрядчиков, бюджет государства понес убытки более чем на 16 миллионов гривен.

Также стало известно в ходе следствия, что депутат Одесского облсовета организовал схему поступления бюджетных средств в свой карман — он подделывал тендерную документацию и вносил неправильные данные в отчетность. Своими действиями он вместе с сообщниками нанес государству ущерб на 16,4 миллиона гривен.