Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Насосы за более 2 миллионов — в Одесской области разоблачили схему хищения средств arrow

Насосы за более 2 миллионов — в Одесской области разоблачили схему хищения средств

7 июня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области разоблачили растрату 2,5 миллионов из бюджета
БЭБ разоблачило схему хищения средств в Одесской области. Фото: БЭБ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области разоблачили должностных лиц коммунального предприятия и поставщиков, причастных к хищению бюджетных средств. Сообщники на основании поддельных документов присвоили более 2 миллионов.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

Читайте также:

Детали деятельности

Должностное лицо коммунального предприятия в Белгород-Днестровском районе Одесской области, предприниматель и организатор еще до объявления тендера разработали план завладения бюджетными средствами. По результатам проведенной закупки победителем стала подконтрольная подозреваемым компания, продавшая коммунальному предприятию тепловые насосы по завышенной цене. Такие действия привели к растрате и присвоению 2,5 миллионов гривен государственных средств.

Действия правоохранителей

В результате проведенных обысков в помещениях фигурантов дела изъяли почти 175 тыс. грн, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые использовались в незаконной деятельности. На имущество подозреваемых наложен арест, чтобы обеспечить дальнейшее возмещение ущерба, нанесенного им государству.

Должностному лицу коммунального предприятия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Двум другим подельникам назначили залог за возможность выйти из СИЗО на время следствия.

Случаи хищения бюджетных средств

Мы писали, что в Николаеве прокуроры раскрыли схему присвоения бюджетных средств за счет проведения закупок. Так, из-за недобросовестности подрядчиков, бюджет государства понес убытки более чем на 16 миллионов гривен.

Также стало известно в ходе следствия, что депутат Одесского облсовета организовал схему поступления бюджетных средств в свой карман — он подделывал тендерную документацию и вносил неправильные данные в отчетность. Своими действиями он вместе с сообщниками нанес государству ущерб на 16,4 миллиона гривен.

поставки
БЕБ
тендер
закупки
Одесса
деньги
Одесская область
Новости Одессы
документы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня