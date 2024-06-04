У Миколаєві підрядники нажилися на проведенні закупівель

Ремонт дороги працівниками. Ілюстративне фото: freepik

У Миколаєві прокурори розкрили схему привласнення бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель. Так, через недобросовісність підрядників, бюджет держави зазнав збитків на понад 16 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Порушення умов закупівлі

У Миколаєві були оголошені тендери на ремонт доріг, проте підприємства, що брали участь у закупівлі, не конкурували між собою, а співпрацювали. Вони надавали цінові пропозиції, які були результатом домовленостей, а не чесної конкуренції. У результаті проведення тендерів, з бюджету до гаманців підприємств перейшло 16,5 мільйонів гривень.

Вимоги прокуратури

З огляду на ці обставини, прокуратура подала позови про визнання договорів на капітальний ремонт доріг недійсними. З недобросовісних підрядників на користь держави має бути стягнуто 16,5 мільйонів гривень.

Випадки розкрадання бюджету

Раніше ми повідомляли, що депутат Одеської облради організував схему надходження бюджетних коштів до власної кишені — він підробляв тендерну документацію та вносив неправильні дани до звітності. Своїми діями він разом за спільниками завдав державі збитків на 16,4 мільйона гривень.

Ми також писали, що в Одесі судитимуть начальницю відділу публічних закупівель комунальної установи міської ради. Її обвинувачують у службовій недбалості, яка призвела до значних збитків місцевому бюджету.

Додамо, що посадовець Южноукраїнської міської ради, що на Миколаївщині, незаконно уклав договори з підприємством на поставку техніки. Таким чином чоловік завдав шкоди державі на понад два мільйона гривень, що загрожує увʼязненням.