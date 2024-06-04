В Николаеве подрядчики нажились на проведении закупок

Ремонт дороги работниками. Иллюстративное фото: freepik

В Николаеве прокуроры раскрыли схему присвоения бюджетных средств за счет проведения закупок. Так, из-за недобросовестности подрядчиков, бюджет государства понес убытки более чем на 16 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Нарушение условий закупки

В Николаеве были объявлены тендеры на ремонт дорог, однако участвовавшие в закупке предприятия не конкурировали между собой, а сотрудничали. Они предоставляли ценовые предложения, которые являлись результатом договоренностей, а не честной конкуренции. В результате проведения тендеров из бюджета в кошельки предприятий перешло 16,5 миллионов гривен.

Требования прокуратуры

Учитывая эти обстоятельства, прокуратура подала иски о признании договоров на капитальный ремонт дорог недействительными. С недобросовестных подрядчиков в пользу государства должно быть взыскано 16,5 миллиона гривен.

Случаи хищения бюджета

Ранее мы сообщали, что депутат Одесского облсовета организовал схему поступления бюджетных средств в свой карман — он подделывал тендерную документацию и вносил неправильные данные в отчетность. Своими действиями он вместе с сообщниками нанес государству ущерб на 16,4 миллиона гривен.

Мы также писали, что в Одессе будут судить начальник отдела публичных закупок коммунального учреждения городского совета. Ее обвиняют в служебной халатности, которая привела к значительным убыткам местного бюджета.

Добавим, что должностное лицо Южноукраинского городского совета Николаевской области незаконно заключило договоры с предприятием на поставку техники. Таким образом мужчина нанес ущерб государству более чем на два миллиона гривен, что грозит заключением.