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Незаконно віддав 2 мільйони гривень — на Миколаївщині судитимуть посадовця

23 квітня 2024 18:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Незаконно віддав 2 мільйони гривень — на Миколаївщині судитимуть посадовця
Посадовця на Миколаївщині судитимуть за злочин. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Посадовець Южноукраїнської міської ради, що на Миколаївщині, незаконно уклав договори з підприємством на поставку техніки. Таким чином чоловік завдав шкоди державі на понад два мільйона гривень, що загрожує увʼязненням.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури

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Деталі справи

Підозрюваний під час роботи на посаді уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель з серпня 2022 року по травень 2023 року уклав договори на поставку п'яти вантажопасажирських позашляховиків з підприємством, яке не мало відповідного права. Таким чином він незаконно перерахував підряднику кошти місцевого бюджету на суму понад 2,4 млн грн.

Що загрожує

Посадовець був відсторонений від займаної посади. Наразі йому оголосили про підозру згідно ч. 2 ст. 364 КК України, за що чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Раніше ми писали, що керівник підрядної компанії вкрав гроші з бюджету під час проведення капітального ремонту дитячого садочка в Одесі. Директора затримали прокурори, наразі йому загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що працівниця військової частини в Миколаївській області нарахувала цивільній особі кошти, які призначались для військових. Так, на рахунку людини з'явилися близько 800 тисяч гривень через службову недбалість посадовиці.

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