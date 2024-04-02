Вкрав мільйон у дітей — в Одесі судитимуть підрядника

Дитячий садочок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Керівник підрядної компанії вкрав гроші з бюджету під час проведення капітального ремонту дитячого садочку в Одесі. Директора затримали прокурори, наразі йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

Подробиці діяльності

Підрядна компанія проводила капітальний ремонт дитячого садочку у Пересипському районі Одеси. Під час заповнення офіційних відомостей директор вніс невірні дані про об'єм виконаних робіт та зависив їхню вартість.

Зокрема в актах вказана вдвічі більша кількість вікон. Окрім цього, за документами на території закладу мало бути встановлене покриття зі штучної трави та огорожа, а по факту цих робіт не проводилось взагалі. Внаслідок злочину фірма-підрядник завдала збитків місту на суму понад 1,3 мільйони гривень.

Яке покарання загрожує

Прокурори Одеси скерували до суду акт стосовно директора підрядної організації за фактом службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами. Ці злочини кваліфікуються за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, тепер підприємцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Випадки заволодіння державними коштами

Нагадаємо, що працівниця військової частини в Миколаївській області нарахувала цивільній особі кошти, які призначались для військових. Так, на рахунку людини з'явилися близько 800 тисяч гривень через службову недбалість посадовиці.

Також ми писали, що в Одеській області поліція викрила схему розкрадання бюджетних коштів. Так, службовці екстренки оформили фіктивних працівників на роботу, а їхню зарплатню привласнювали собі.